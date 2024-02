Riad ahora desmiente que su ministro de Comercio se haya reunido con su par israelí

Arabia Saudí desmintió la existencia de una reunión entre su ministro de Comercio y su par israelí durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, difundida en Israel, e indicó que si ambos políticos llegaron a saludarse fue por que el ministro saudí «no conocía la identidad» de la otra persona.

Fue el Ministerio de Exteriores saudí, en un comunicado reproducido este martes por los medios oficiales del reino árabe, el encargado de aclarar las «alegaciones» respecto a este encuentro que se han dado «en las redes sociales», donde también circularon imágenes de ambos políticos.

El comunicado saudí, publicado por la agencia oficial SPA, señala que las imágenes que se han difundido de la supuesta reunión se dieron «mientras su Excelencia (el saudí) estaba con la ministra de Comercio de Nigeria antes de la apertura de la reunión de l OMC en Abu Dhabi».

Según el relato saudí, fue entonces cuando «una persona se acercó a saludarlo y luego se presentó como ministro de Economía del gobierno de ocupación israelí (sic), sin conocimiento previo de la identidad de la persona», añadió.

Medios israelíes han confirmado esa reunión entre el titular de Economía israelí, Nir Barkat, y el ministro saudí de Comercio e Inversión, Majed Alkasbi, cuyo país reiteró recientemente que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel antes de la creación de un Estado palestino.

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, afirmó a mediados de mes en Múnich que al no tener relaciones con los israelíes, Riad no habla con ellos directamente, aunque sí lo hacen a través de los estadounidenses, uno de los mediadores en el conflicto y el principal canal de comunicación de Israel con los países árabes que no han normalizado relaciones.

Agencias contribuyeron con este artículo de Aurora.

