Anuncian que comenzarán con la extracción del suelo empapado de petróleo en la reserva natural de Evrona

Fotografía del sur de Aravá, a unos veinte kilómetros. a Eilat. Foto: Hebrew Wikipedia/CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

En 2014, se derramó como consecuencia de un tubo roto una gran cantidad de petróleo crudo en la Reserva Natural de Evrona, a 20 kilómetros al norte de Eilat.

Si bien el suelo parece normal a simple vista, por debajo de la primera capa de arena se observa un marrón oscuro, que indica que el suelo sigue contaminado.

En los últimos años se aplicaron muchos tratamientos para intentar limpiar el suelo, pero ninguno tuvo el efecto buscado. Es por esto que, finalmente, la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel decidió eliminar alrededor de 30.000 metros cúbicos de suelo.

Nitzan Segev, el ecólogo de la Autoridad de la Naturaleza y Parques de Israel de la región, explicó que si bien al principio “a la gente le preocupaba que las grandes máquinas excavadoras dañaran las pendientes y que las pequeñas tuvieran que pasar mucho tiempo trabajando y molestaran a las gacelas”, después de investigar el tema en profundidad, “vemos que las gacelas no han huido, que era el mayor temor, y creemos que los beneficios (de la remoción de tierra) superarán los daños. Allí no crece nada, las semillas no germinan, así que es mejor quitar la tierra y darle una oportunidad a la renovación”.

La excavación será financiada con parte de los NIS 100 millones en efectivo que la empresa responsable de la contaminación, la Compañía de Oleoductos Europa Asia, acordó pagar por los daños ocasionados en 2019.

Compartir