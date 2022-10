Raymond Kurzweil, un inventor y visionario del futuro

5 octubre, 2022

Es un escritor, científico e inventor estadounidense, además es músico, empresario, escritor y científico especializado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Desde 2012 es director de Ingeniería en Google. Es un experto tecnólogo de sistemas y de Inteligencia Artificial, es actualmente presidente de la empresa informática Kurzweil Technologies, que se dedica a elaborar dispositivos electrónicos de conversación máquina-humano y aplicaciones para personas con discapacidad y canciller e impulsor de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley.

Raymond Kurzweil es un pionero de Ley de rendimientos acelerados e historia de la tecnología, el cambio acelerado es un incremento en la tasa de progreso tecnológico.

Creció en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Sus padres eran judíos que emigraron de Austria justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era músico y compositor y su madre se dedicaba a las artes plásticas. Su tío, un ingeniero de Laboratorios Bell, le enseñó los fundamentos sobre ordenadores. En su juventud fue un ávido lector de libros de ciencia ficción. En 1963, a la edad de quince años, creó su primer programa de ordenador. Diseñado para procesar datos estadísticos, el programa fue usado por los investigadores de IBM. Más adelante, en el instituto, creó un sofisticado programa de reconocimiento de patrones que analizaba las obras de compositores clásicos y sintetizaba sus propias canciones en un estilo similar.

Sus aptitudes para la invención eran tan impresionantes que en 1965 fue invitado a un programa de televisión de la CBS, I’ve got a secret (Tengo un secreto), donde interpretó una pieza para piano que había sido compuesta por un ordenador que él mismo había construido. Más tarde, ese mismo año, ganó el primer premio en la International Science Fair for the invention y obtuvo también un reconocimiento en la Westinghouse Talent Search, donde fue felicitado personalmente por el presidente Lyndon B. Johnson.

En 1968, durante su segundo año en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), Kurzweil inició una empresa que usaba un programa de ordenador para identificar alumnos entre escuelas e institutos. El programa, llamado «Select College Consulting Program», fue diseñado por él mismo y comparaba miles de diferentes criterios sobre cada colegio con las respuestas a un cuestionario enviado por cada alumno.

Cuando cumplió 20 años vendió la empresa a Harcourt, Brace & World por 100.000 dólares, más royalties.

En 1970 obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Computación y Literatura por el MIT.

En 1974 Kurzweil inició su empresa más ambiciosa, Kurzweil Computer Products, Inc., para buscar una tecnología que fuese capaz de enseñar a los ordenadores a reconocer caracteres impresos de una amplia variedad de fuentes. Así, Raymond y sus colegas crearon el primer OCR «omni-font» (para cualquier tipo de letra). La aplicación más interesante de esta tecnología era la capacidad que otorgaba a un ordenador para leer en voz alta un documento impreso para personas ciegas. Esta idea introdujo nuevos obstáculos en su empresa, pues en esa época no existían todavía ni escáneres para ordenador, ni sintetizadores de voz. Así pues, además del primer OCR completo, la empresa de Kurzweil desarrolló finalmente el primer escáner para ordenador y el primer sintetizador texto-a-voz que, combinados, se erigían en la primera máquina lectora de documentos impresos para ciegos.

El cantante Stevie Wonder se interesó por este invento de Kurzweil. Ambos entablaron una gran amistad que llevó a Kurzweil a realizar investigaciones en el campo de la música generada por ordenador.

En 1980 Kurzweil vendió la empresa Kurzweil Computer Products a Xerox, compañía que vio una oportunidad en estas tecnologías de volver al protagonismo, pero desde los medios electrónicos.

Kurzweil siguió como consultor de Xerox hasta 1995. Kurzweil Computer Products llegó a ser una empresa subsidiaria de Xerox, conocida como ScanSoft durante mucho tiempo y ahora como Nuance. En la actualidad el OCR desarrollado por Kurzweil se llama Nuance Textbridge y ocupa una posición predominante en el mercado.

En 1982 se fundó Kurzweil Music Systems a resultas de la idea de Stevie Wonder de usar los ordenadores para obtener sonidos similares a los interpretados con instrumentos tradicionales. Se inventó así en 1984 el sintetizador Kurzweil 250 (K250), primer instrumento por ordenador capaz de reproducir de forma realista el sonido de otros instrumentos de una orquesta. Con él se realizaron test en los que músicos profesionales se mostraron incapaces de distinguir el sonido emitido por el sintetizador del emitido por el instrumento real remedado.

Kurzweil también inició la empresa Kurzweil Applied Intelligence para el desarrollo del reconocimiento de voz por ordenador. En 1987 se lanzó al mercado el primer sistema de reconocimiento de voz. Esta tecnología tenía importantes aplicaciones médicas, siendo utilizada en la actualidad en el diez por ciento de las salas de urgencias en Estados Unidos.

En 1996 Kurzweil fundó su cuarta empresa, Kurzweil Educational Systems, que rápidamente ocupó una posición predominante en el campo de la tecnología texto-a-voz. La empresa obtuvo importantes beneficios, gran parte de los cuales se trasladaron a la fundación privada de Kurzweil, que fomenta tecnologías para la ayuda a estudiantes ciegos.

Durante los 90, Ray Kurzweil fundó la Medical Learning Company. Los productos de la compañía incluían un programa educativo de ordenador interactivo para doctores y un paciente simulado por ordenador. Alrededor de esa época, Kurzweil empezó KurzweilCyberArt.com, un sitio web que desarrolla programas de asistencia a procesos artísticos creativos. El sitio ofrece la descarga gratis de un programa llamado AARON (un sintetizador visual de arte desarrollado por Harlod Cohen) y de «Kurzweil’s Cybernetic Poet», que automáticamente crea poesía. Durante este periodo también comenzó KurzweilAI.net, un sitio web enfocado a la presentación de noticias de desarrollos científicos, publicidad de ideas de alta tecnología, pensadores y críticos de ese estilo y promoción de discusiones relacionadas con el futurismo entre la población general, a través del fórum Mind-X.

En 1999, Kurzweil creó un fondo de inversión libre llamado “FatKat” (Financial Accelerating Transactions from Kurzweil Adaptive Technologies, que en español sería «Transacciones Financieras Aceleradores de las Tecnologías Adaptativas de Kurzweil») que salió al mercado en 2006. Kurzweil había establecido que su objetivo último era mejorar el desempeño del software de inversiones de FatKat A.I. y mejorar su habilidad para reconocer patrones en «las fluctuaciones monetarias y tendencias de los títulos de propiedad». Kurzweil predice en su libro de 1999, “La era de las máquinas espirituales”, que los ordenadores demostrarán algún día ser superiores a las mejores mentes del mundo financiero para la toma de decisiones sobre inversiones rentables.

En 2001, la banda canadiense de rock Our Lady Peace publicó un álbum titulado Spiritual Machines («Máquinas Espirituales»), basado en el libro de Kurzweil. La voz de Kurzweil aparece en el álbum, leyendo extractos de su libro.

En junio de 2005, Ray Kurzweil introdujo el K-NFB Reader, un dispositivo de bolsillo consistente en una cámara digital y una unidad de procesamiento. Como la Kurzweil Reading Machine, de hacía 30 años, el K-NFB Reader está diseñado para ayudar a los invidentes a leer en voz alta textos escritos. Esta nueva máquina es portátil y recoge el texto a través de imágenes digitales de la cámara integrada, mientras que el dispositivo antiguo era grande y necesitaba un escaneado del texto.

Ray Kurzweil realizó una película llamada «The Singularity is Near: A True Story About the Future» (La singularidad está cerca: una historia real basada en el futuro) basada, en parte, en su libro de 2005 The Singularity Is Near. La película tiene partes de ficción y partes de no ficción. Kurzweil ha entrevistado para la misma a veinte grandes pensadores como Marvin Minsky y hay una línea narrativa que acompaña e ilustra algunas de las ideas, donde un avatar de ordenador (Ramona) salva el mundo de robots microscópicos autorreplicantes.

Además de la película de Kurzweil, se ha hecho un largometraje documental independiente sobre Ray, su vida y sus ideas, llamado Trascendent Man («El hombre trascendente»). Los realizadores Barry y Felicia Ptolemy siguieron a Kurzweil, documentando su ruta global narrada. Estrenada en 2009.[13]​ «El hombre trascendente» documenta la búsqueda de Ray para revelar a la humanidad su último destino y explora muchas de las ideas encontradas en su bestseller “La singularidad está cerca», incluyendo su concepto de crecimiento exponencial, expansión radical de la vida y como trascenderemos nuestra biología. Los Ptolemys han documentado que uno de los objetivos de Ray sería devolver la vida a su padre usando la Inteligencia Artificial. La película también documenta las críticas que se posicionan en contra de las predicciones de Kurzweil.

Kurzweil dijo durante una entrevista en 2006 que estaba trabajando en un nuevo libro centrado en el funcionamiento interno del cerebro y cómo esto podría aplicarse a la construcción de la IA (Inteligencia Artificial).

Mientras fue entrevistado en febrero de 2009 para la revista Rolling Stone, Kurzweil dijo a su entrevistador, David Kushner, que deseaba construir una copia genética de su difunto padre, Frederic Kurzweil, a partir del ADN encontrado en su tumba. Este objetivo podría alcanzarse mediante el despliegue de varios nanorobots que enviarían muestras de ADN desde la tumba y construirían un clon de Frederic que podría recuperar recuerdos a partir de la mente de Ray

Kurzweil ha recibido muchos premios y reconocimientos, el principal de ellos, en 2002, es su ascenso al National Inventors Hall of Fame (Cuadro de honor de inventores nacionales), creado por la oficina de patentes de los Estados Unidos.

En diciembre de 2012 es contratado por Google como director de ingeniería, centrándose su trabajo en el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural.

Es uno de los creadores de Singularity University, una universidad de avanzada tecnológica.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.