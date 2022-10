Ashraf Marwan, el espía egipcio que salvó a Israel

5 octubre, 2022

Es la única persona considerada como un héroe tanto en Israel como en Egipto.

Actualmente en Netflix hay una película que se llama The Angel: La historia de Ashraf Marwan. La película cuenta la historia de un agente egipcio que trabajó como espía para el Mosad israelí salvando cientos de vidas. Pero también se cree que actuó como un agente doble para el gobierno egipcio, ganándose la confianza de la agencia de inteligencia israelí para alimentar la estrategia egipcia de cara a la guerra de Iom Kipur, haciendo falsos avisos para que cuando el verdadero ataque llegara, las fuerzas israelíes lo tomaran como una información no segura.

Desde 1968 y hasta 1976, Marwan trabajó en el gobierno egipcio, primero para asuntos menores durante la presidencia de Nasser; más tarde, con la presidencia de Sadat, ocupó la secretaría del presidente de la República para las Relaciones Exteriores.

Su época como informante del Mosad fue de 1969 a 1998, dando información sobre elementos estratégicos de las Fuerzas Armadas de Egipto a los israelíes para ganar su confianza. El jefe del Mosad en aquella época, el ex-Aluf Zvi Zamir, lo describió como «la mejor fuente que hemos tenido jamás».

Estaba casado con Mona Nasser, la hija del presidente Gamal Abdel Nasser. En 1968, Marwan comenzó a trabajar en la oficina presidencial primero con Nasser luego con Sadat.

Marwan fue informante del Mosad desde 1968 hasta 1998, durante los 30 años, Marwan proporcionó información de ámbito político, militar, estratégico y social.

Su contribución más reconocida fue de 1971 a 1973, en los años previos a la guerra del Iom Kipur, cuando Marwan proporcionó una cantidad ingente de información militar (tanto de bases, planes, estrategias, tamaño de fuerzas…) sobre Egipto a los israelíes. Sin embargo, a lo largo de 1973, dio 2 avisos sobre el comienzo de la guerra por parte de Egipto que resultaron ser falsas, con la consiguiente pérdida económica para Israel por la movilización militar al Sinaí de sus fuerzas más el aprovisionamiento del 8 % de sus reservistas.

En el tercer aviso, el 5 de octubre de 1973, aunque Marwan usó el código «mucho potasio» (palabra clave para indicar que la guerra era inminente), las Fuerzas de Defensa de Israel decidieron no desplegar todos sus efectivos, como en las ocasiones anteriores. Lo que supuso que el 6 de octubre, en el ataque coordinado de Siria y Egipto, los egipcios consiguieran penetrar en el Sinaí, aunque los sirios fueron detenidos en los Altos del Golán.

En diciembre de 2002, la actividad como espía del Mosad de Ashraf Marwan (bajo el nombre en clave «The Angel») fue revelada por el historiador israelí, afincado en Londres, Ahron Bregman, quien afirmó que Marwan era un agente doble que había engañado a los israelíes. La fuente de Bregman fue el ex-Aluf Eli Zeira, director de la Inteligencia Militar de Israel durante la guerra de 1973.

Ashraf Marwan murió el 27 de junio de 2007. El agente Ahron Bregman publicó en 2016 un libro sobre su relación con Marwan llamado The Spy Who Fell to Earth.

El profesor Uri Bar-Joseph escribió un libro publicado en 2016: The Angel: El espía egipcio que salvó a Israel, libro que se utilizó más tarde como la base de una película de la plataforma Netflix, The Angel.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.