¿Qué diferencia hay en esta ola de violencia y qué se debe hacer al respecto?

4 junio, 2022

Una cerca de seguridad estática y “tonta” difícilmente puede ser efectiva contra trabajadores jóvenes e ingeniosos, muchos de los cuales trabajan en la construcción y son expertos en desmantelar barreras, y desean desesperadamente trabajar dentro de la línea verde.

Por el Prof. Hillel Frisch

Una comparación entre la ola actual de terrorismo palestino y la ola anterior entre octubre de 2015 y marzo de 2016 genera dos preguntas aparentemente contradictorias: 1) ¿Por qué esta ola de terrorismo se ha vuelto mucho más letal por incidente terrorista, y 2) ¿Por qué hay menos voluntad en la población palestina a participar en ella?

Después de casi tres meses desde que comenzó la última ola de terror, está claro que menos palestinos están motivados para participar en el terrorismo que hace casi siete años. Una ola de terror se define por un aumento de al menos diez veces en el terrorismo con respecto al período anterior.

Los datos no dejan lugar a dudas: en los primeros tres meses de la ola de 2015-2016, hubo 134 incidentes terroristas en los que israelíes y algunos extranjeros resultaron muertos o mutilados. Ha habido 23 ataques durante la ola actual que comenzó en marzo.

Al mismo tiempo, los terroristas han sido mucho más letales durante la ola actual que en el pasado. En la oleada reciente, 20 personas han muerto en 23 ataques, mientras que, en los primeros tres meses de la ola anterior, 28 israelíes murieron en 134 incidentes. En términos de letalidad por incidente, los atacantes actuales fueron cuatro veces más efectivos que sus predecesores.

¿Qué puede hacer Israel para disminuir la disposición de los palestinos a involucrarse en el terrorismo y reducir la efectividad de los ataques?

Los oficiales de seguridad tienen razón al adoptar una política que apunta específicamente a los terroristas, sus familias y los grupos terroristas. Sin embargo, algunos de los terroristas no están afiliados a organizaciones terroristas, lo que dificulta su prevención.

Las redadas selectivas, el arresto o eliminación de terroristas y simpatizantes, y la destrucción de sus hogares son medidas efectivas para acortar la ola. Sin embargo, los toques de queda y los cierres de pueblos enteros son contraproducentes. Estos métodos impiden viajar a los trabajadores que trabajan dentro de la línea verde, donde sus ingresos son el doble de lo que ganan localmente. Solo alimentará el resentimiento y, a largo plazo, aumentará la disposición a participar en el terrorismo.

Más complicado es idear formas de reducir el inquietante aumento de la eficacia de la actual ola de terroristas.

Esta mayor letalidad tiene que ver con cambios fuera del control de Israel. Antes, se necesitaba un taller, que podía ser monitoreado por las fuerzas de seguridad, para producir un arma. Sin embargo, la maquinaria se ha vuelto mucho más barata, más micro y omnipresente debido a las importaciones de China y otros lugares.

Así que aprender a fabricar un arma improvisada se ha vuelto más accesible gracias a Internet y a los niveles educativos cada vez más altos. Por lo tanto, el aumento del nivel de vida aumenta la capacidad de comprar la maquinaria que fabrica estas armas. Sin embargo, muchos ataques continúan realizándose con armas sencillas, como cuchillos o equipos de construcción.

La valla de seguridad en el pasado era de menor importancia en la reducción del terrorismo en comparación con la recopilación de inteligencia sobre Hamás, la Jihad Islámica y los operativos de la Brigada al Aqsa de Fatah que permitían el arresto preventivo de posibles terroristas.

Pero, al menos en teoría, la importancia de la cerca se ha vuelto proporcional con el creciente fenómeno de los ataques de terroristas no afiliados a organizaciones terroristas o terroristas ampliamente motivados ideológicamente sobre los cuales hay poca inteligencia.

Desafortunadamente, varios aspectos de la valla, una importante medida defensiva, son problemáticos y reducen su eficacia.

Gran parte de las áreas más sensibles de la valla corren a ambos lados de la línea verde y están densamente pobladas por árabes. Además, patrullar 500 km (311 millas) de la barrera requiere un personal de seguridad que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y otras fuerzas de seguridad encuentran difícil de conseguir. Al mismo tiempo, el mantenimiento adecuado de la cerca es muy costoso.

Una cerca de seguridad estática y “tonta” difícilmente puede ser efectiva contra trabajadores jóvenes e ingeniosos, muchos de los cuales trabajan en la construcción y son expertos en desmantelar barreras, y desean desesperadamente trabajar dentro de la línea verde.

En el otro lado, se encuentran con empleadores israelíes no menos ansiosos en una economía sedienta de la mano de obra que proporcionan los palestinos. El omnipresente teléfono inteligente ha resuelto el problema de coordinación entre trabajadores y empleadores.

Asegurarse de que estos trabajadores estén oficialmente autorizados y pasen los puestos fronterizos oficiales (como de hecho lo son el cincuenta por ciento) es más fácil decirlo que hacerlo. Para muchos de estos trabajadores, obtener permisos para trabajar en Israel aumenta la distancia, el tiempo y el costo del viaje y los trámites burocráticos involucrados. Además, se necesitaría mucho control, vigilancia y multas elevadas para disminuir el fenómeno de los trabajadores no autorizados.

Por lo general, una campaña contra los trabajadores ilegales comienza con entusiasmo, solo para desvanecerse cuando la policía aborda otras preocupaciones. En cambio, podría ser más útil asegurarse de que los empleadores brinden generosos beneficios sociales y de pensión.

El aumento de la vigilancia ciertamente funciona. Jerusalén fue escenario de cinco de los 23 ataques, pero solo un asesinato en la ola reciente. Esto se puede atribuir a una presencia policial mucho más fuerte en la capital de Israel que en otros lugares.

Pero la policía está sobrecargada. El estado debería alentar el porte de armas por parte de los efectivos de combate de la reserva brindándoles estas armas de forma gratuita y otorgando créditos fiscales para motivarlos a hacerlo.

El estado debe tomar medidas enérgicas contra los medios de comunicación como Al Jazeera, los sitios web pertenecientes a la Autoridad Palestina, Hamás y la Jihad Islámica, y localizar, arrestar y enjuiciar a los participantes en los nuevos medios de comunicación, tales como TikTok, que incitan a los ataques contra los judíos.

Y sobre todo, las fuerzas de seguridad deben actuar inmediatamente con contundencia para hacer frente a esta ola.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security