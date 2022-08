22 agosto, 2022

Prohibido para antisemitas

Queda muy claro: cuando no se le puede echar la culpa a Israel, no existe el problema, no existe la injusticia, para los antisemitas.

Mauricio Aliskevicius Cuando no se le puede echar la culpa al imperialismo yanqui, no existe la injusticia, no existe el desprecio a todo un pueblo, para la izquierda. Es el caso del pueblo kurdo y su fallida patria Kurdistán. El caso armenio es diferente y lo mencionaremos al final. Y por supuesto que existen hoy muchos conflictos a los que ya no se les da importancia. ¿Es que acaso la ONU logró evitar alguno? Los kurdos constituyen uno de los pueblos nacidos en la Mesopotamia, zona de Medio Oriente que comprende parte de Turquía, de Siria, el norte de Irak, noroeste de Irán y suroeste de Armenia. Podemos hablar de una cifra entre treinta y cuarenta y cinco millones de personas. Como parte de la nación iraní, se distinguen por habitar las zonas más montañosas de la que llamaríamos Kurdistán. Tienen idioma propio, el kurdo, aunque es hablado en diferentes dialectos según la zona, y su religión es mayoritariamente islámica sunita, aunque también hay chiítas y yazidíes, esta última es una versión islámica propia del pueblo kurdo. Hay también minorías cristianas y judías. Los kurdos turcos hablan mayormente los dialectos kurmanji y zaza, y en algunas zonas de Irán e Irak hablan el sorani y el kurmani, siendo todos dialectos del original idioma kurdo con influencias de los idiomas oficiales de las diferentes naciones. La palabra “kurdo” en idioma persa significa “héroe”, y proviene de épocas pretéritas en las que tenían fama de luchadores en la zona, algo que reivindicaron últimamente cuando fueron quienes más firmemente se enfrentaron al Estado Islámico. Hay también una importante diáspora kurda tanto en países de Europa occidental como de la ex Unión Soviética. Si bien en el Tratado de Sevres posterior a la primera guerra mundial se les reconoció como nación independiente, hasta el día de hoy no han logrado ser reconocidos como tal. Hay antecedentes de esta nación desde el siglo VII a.C., se sabe que fueron conquistados por los asirios (siglo VI a.C) y luego por los persas. Existen pruebas de su conversión al islam con la expansión musulmana de Saladino, pero manteniendo una diferencia y un idioma propios pese a formar parte de los imperios otomano y persa. En pleno siglo XVIII el pueblo kurdo estuvo del lado de los otomanos luchando contra la dominación persa. Con el acuerdo Sykes-Picot, consecuencia de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras se repartieron las zonas de influencia que abarcaban el Medio Oriente y que el imperio otomano había perdido. Varios países intervinieron, hubo resoluciones que de alguna forma y con determinadas fronteras daban independencia a dos nuevos países: Armenia y Kurdistán.Pero nunca se logró que funcionara, por lo menos con Kurdistán. Posteriormente vino la lucha entre Turquía y Grecia, donde bajo el mando del general Ataturk, se logró que Turquía se independizara de Grecia y en esa guerra el pueblo kurdo quedó nuevamente dividido y parte de él pasó a ser de Turquía. Y dentro del país turco no se les concedió los privilegios de otras minorías no musulmanas, que sí se dieron a griegos, armenios y otros. Fue a partir de allí que la resistencia kurda dentro de Turquía pasó a ser un movimiento independista armado y político hasta el día de hoy. A eso se le agregaron los kurdos que vivían en Irán y en Irak. En 1978 se funda el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía, que en 1984 comienza una guerra abierta contra el gobierno. Con una cifra mayor a 50.000 guerrilleros y militantes, el conflicto logró 40 000 muertos y 3.000 pueblos kurdos destruidos hasta 1999, fecha en la que el PKK depuso las armas. En paralelo hubo en Irak un ataque con armas químicas contra el pueblo kurdo. Pero luego de la caída del régimen de Sadam Hussein por la invasión de Estados Unidos y sus aliados en 2003, se concedió a los kurdos la Región Autónoma del Kurdistán. Gracias a la guerra civil siria que comenzó en el año 2011 el gobierno de al-Assad les concedió la ciudadanía, y poco después fueron quienes más esfuerzo bélico realizaron contra el califato del Estado Islámico. En cuanto al pueblo armenio, tienen un país propio, una enorme diáspora en Europa y América, y su característica principal es que el 95% de sus habitantes pertenece a la religión cristiana, no apostólica y romana, sino su propia religión, la Iglesia apostólica armenia, fundada en el siglo I d.C. Armenia es hostigada por sus vecinos por no ser musulmanes. Lo vemos en diferentes conflictos (Nagorno-Karabaj) y la reciente guerra con Azerbaiyan. Por lo expuesto, a lo que deberíamos agregar el conflicto Rusia-Ucrania, Yemen y tantos otros, llegamos a la conclusión de que un solo tiro, un solo arresto por parte del ejército o la policía israelí, ocupa cien veces más titulares en los informativos a nivel mundial, que los miles de tiros y muertes por hora en otros conflictos. Y lo mismo sucede con las resoluciones de las Naciones Unidas. Parecería que los temas mencionados, como afirmamos en el título, están prohibidos para antisemitas. No pierden un solo minuto en hablar de ellos, pero sí gastan horas en acusar a Israel a favor de los “pobres holocausteados palestinos”. Compartir

