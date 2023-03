Perú: un periodista judío fue hostigado en medio de las protestas

2 marzo, 2023

Una treintena de personas de extrema derecha protestaron frente a la casa de Gustavo Gorriti en la capital peruana.

Manifestantes de extrema derecha atacaron a Gustavo Gorriti, importante periodista judío peruano, con cánticos y carteles antisemitas fuera de su casa en Lima. Lo hicieron por las investigaciones en su sitio web sobre la violencia policial derivadas de los disturbios de dicho país.

Organizaciones judías y no judías lo defendieron desde que unas 30 personas protestaron con carteles lo mostraban a él y a otro periodista no judío como ratas con bolsas de dinero. Videos de redes sociales muestras algunas protestas gritando consignas antisemitas.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, los manifestantes son parte de La Resistencia. Es un movimiento de extrema derecha, “cuyos líderes habían publicado el discurso de Gorriti en las redes sociales y alentaban a sus seguidores».

La Asociación Judía del Perú emitió hoy un comunicado en el que rechaza "tajantemente el hostigamiento y amenazas cargadas de racismo antisemita […] frente al domicilio del periodista Gustavo Gorriti". pic.twitter.com/EXMbCExEXD — IDL-Reporteros (@IDL_R) February 26, 2023

El 12 de febrero, el sitio web de noticias IDL-Reporteros, donde Gorriti es editor en jefe, publicó una investigación sobre muertes en Ayacucho. La misma encontró que algunos manifestantes asesinados por la policía eran inocentes.

En una entrevista de 2005, Gorriti habló sobre su judaísmo: “Soy agnóstico y no me gustan los rituales religiosos. Sin embargo, me identifico con la visión del judaísmo, que es sentir una gran historia que late dentro de uno mismo”.

Por último, es el cuarto hecho antisemita contra su persona y el medio de comunicación en 36 años. El sábado, la Asociación Judía de Perú emitió un comunicado condenando los ataques a Gorriti: “Rechazamos enfáticamente el hostigamiento y las amenazas cargadas de racismo antisemita que recientemente realizó un grupo de personas frente a la casa del periodista Gustavo Gorriti”.