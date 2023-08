Parashat Ree. ¿Causa o consecuencia? Reflexión.

21 agosto, 2023

“Ve”, dice Moshé al pueblo de Israel, pongo frente a ti, hoy, bendición y maldición, la bendición vendrá cuando observen los mandamientos divinos, y la maldición si los abandonan. Deuteronomio

Elección continua.

En la vida siempre estamos eligiendo, sea que tengamos presente que lo hacemos en tal o cual momento, o incluso de forma automática.

Pero, no siempre meditamos acerca de las consecuencias de una decisión tomada.

Cuando el tiempo pasa, seguramente muchos de nosotros, por la experiencia de vida, repensamos el impacto de nuestras decisiones (y conductas) pasadas, y como estas, en muchos casos, continúan facilitando o por el contrario obstaculizando nuestro presente y aún nuestra situación individual, familiar, o colectiva actual, o a futuro.

Historia judía.

A lo largo de la historia del pueblo judío, desde los Patriarcas, pasando por Moshé y tomando el amplio conjunto de los profetas genuinos que tuvimos, todos ellos advierten que alejarse de los mandamientos de la Torá y de las virtudes morales que deben acompañar a todo lo técnico que se pide en la observancia, si bien es una opción y una elección, traerá gravísimas consecuencias tanto sea a nivel individual como colectivo.

No cabe duda, que acercándonos al séptimo y último de los milenios, sobran ejemplos de duros castigos y pogromos desvastadores que tuvimos que soportar como consecuencia de nuestras equivocaciones.

La pérdida de dos Santuarios y de la Soberanía Nacional, junto a destierros y persecuciones y expulsiones de todo tipo. Libelos, calumnias, antisemitismo maquillado, y linchamientos individuales y grupales a manos de diferentes pueblos. Todo esto abre interrogantes profundos sobre el destino del judaísmo, y de los judíos. Entonces, terminando este segundo párrafo intentemos buscar respuestas en los comentarios de antiguos y prestigiosos rabinos que desde antaño nos señalan con una sorprendente mente y un pensamiento puro y cristalino la razón de nuestros pesares.

Rabino Iehudá y el Sefer Hasidim.

Rabi Iehuda ben Samuel de Regensburg, nació en Espira (Alemania) en 1150 y falleció en 1217 en Ratisbona. Conocido como Hehasid o «el piadoso», fue el líder de los Hasidim (devotos) de Ashkenaz, un movimiento místico judío que ponía el énfasis en la oración y en la conducta moral.

Este rabino escribió “El Sefer Hasidim” o Libro de los devotos. En este libro por “casualidadפ pude leer (hoy) un trozo que me conmovió por su actualidad que dice: “nunca los no circuncidados van a ser un mal si antes los hijos de Israel no se hacen un mal los unos a los otrosפ.

Reflexión final.

En este mes de Elul, es donde más talla esta propuesta de “las causas y las consecuencias”, es decir lo que obtenemos de ese privilegio que recibimos del Todopoderoso de poder elegir, en particular de seguir una ruta de Torá con buen comportamiento. Lo contrario solo termina o se origina en odio gratuito y se constituye en la más grande amenaza a la supervivencia del pueblo de Abraham abínu.

La grieta que vemos hoy en la sociedad israelí, la división que muchos fogonean entre seculares y ortodoxos, y aún en la diáspora, la falta de amor por el prójimo será el punto determinante en el sentido o giro que tomen los acontecimientos para nuestro pueblo milenario en un tiempo cercano.

El rabino denominado el piadoso nos previno, la libertad de decisión debe ser una facultad que debe ser utilizada correctamente. Para elegir la vida y hacer el bien.

El presente y el futuro no debe ser una repetición automática de los errores del pasado, por lo tanto, este capítulo del último libro del Pentateuco inicia con Ree o “Ve” de mirar bien y correctamente. No solo mirar la superficie, también bucear en las profundidades de los tópicos a tratar.

Entender cuales decisiones te conducen a obtener la verdadera felicidad del hombre, y no dejarse llevar por espejismos o fuegos de artificio, de aquello que esta sociedad nos propone y que siempre termina en angustia, frustración o catástrofe.

Jodesh Tov

Dr. Natalio Daitch