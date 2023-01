Otto Ludwig Preminger, director de cine estadounidense

4 enero, 2023

Es considerado uno de los primeros directores que quebrantaron la censura en los Estados Unidos.

En 1960, reclutó al guionista Dalton Trumbo, perseguido por el macarthismo* (fue uno de los Diez de Hollywood), para escribir el guion de su película Éxodo.

*Se utiliza en referencia a acusaciones de deslealtad, comunismo, subversión o traición a la patria en las que no se tiene el debido respeto a un proceso legal justo donde se consideren los derechos humanos del acusado

Otto Ludwig Preminger (1905-1986) nació en Wiznitz, una ciudad al oeste de Czernowitz, en el norte de Bukovina, en lo que actualmente es Ucrania, por aquel entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Fue hijo de Markus y de Josefa Preminger, de origen judío. El padre de Preminger había nacido en 1877 en Galitzia, en aquel tiempo parte de Polonia, y trabajó como fiscal general del Imperio y principal defensor de los intereses del emperador Francisco José I. Los Preminger tenían una vida estable y vivían junto a su segundo hijo Ingo.

Foto de 1934 con Otto Preminger junto a Liane Haid, Rosy Barsony, Oskar Karlweis, Paul Abraham y Tibor Von Halmay.

Foto: Wikipedia – Dominio Público

Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, Markus Preminger y su familia huyeron hacia Graz, donde encontraría un trabajo seguro como fiscal. Por aquel entonces, Otto tenía nueve años y fue a una escuela de un profundo dogma católico. Después de un año en Graz, los Preminger se trasladarían a Viena, donde se le ofreció a Markus un importante cargo en la magistratura del imperio, pero que obtendría solo si se convertía al catolicismo. En un gesto de desafío, Markus lo rechazó, aunque conseguiría el cargo igualmente. En 1915, Markus llevó a toda su familia a Viena, la ciudad que Otto defendía como la ciudad que le había visto nacer. Aunque para entonces ya trabajaba para el emperador, la familia de Markus tenía una vida ciertamente modesta y con una actividad cultural que levantó la pasión del Otto de diez años. Normalmente acompañado por su abuelo, Otto hacía visitas regulares a Burgtheater en la Ringstrasse, donde se representaban una gran variedad de obras de teatro tanto clásicas como contemporáneas.



Pasión para el teatro

La primera intención de Otto fue la de convertirse en actor. Con una voz ciertamente potente, ojos azules penetrantes y su cuerpo esbelto, no tardaría en integrarse en un pequeño grupo local de teatro. En sus primeros años, Otto fue capaz de recitar de memoria muchos de los grandes monólogos del repertorio clásico. El mayor éxito de Otto llegaría por la interpretación del papel de Marco Antonio de la obra shakespiriana de Julio César en la Biblioteca Nacional. Poco después, comenzaría a ser él mismo el que organizaría y produciría obras de teatro. Eso provocaría que cada día perdiera más y más horas de colegio. La caída de fortunas en Austria no afectó a los Preminger. Markus seguía en una posición privilegiada como burócrata y en 1916 trasladaría a la familia a un barrio más elegante. Aunque eran años de guerra, Otto (y pronto con su hermano Ingo) continuaron acudiendo a ver obras de teatro y conciertos, visitando museos, aunque su comparecencia en el colegio fuera menos escasa.

Cuando la I Guerra Mundial llegó a su final, Markus creó su propio bufete de abogados. Markus instruyó a sus hijos en el sentido del deber y el respeto por aquellos puntos de vista que fueran diferentes a los suyos, lo que provocó en Otto y Ingo un fuerte sentido por la línea política más liberal. Por otro lado, Otto intentaba dedicarse en serio al mundo del teatro. Con 16 años, consiguió el papel de Lisandro de la producción Sueño de una noche de verano. En 1923, cuando tenía 17, Otto conocería al que sería su primer mentor, Max Reinhardt, un director teatral vienés que había establecido su base de operaciones en Berlín, y que anunció planes para establecer una compañía estable de teatro en Viena. El anuncio de Reinhardt fue visto por Otto como una señal del destino y comenzaría a escribir a Reinhardt semanalmente, para pedirle una audición. Después de unos pocos meses, Otto, completamente frustrado por no obtener información, dejó de enviar cartas. Poco después intentó entrevistarse en persona con el socio de Reinhardt, el Dr. Stefan Hock, hasta que consiguió la audición y finalmente sería aceptado.

Otto intentó explicar a su padre que la carrera de teatro no iba a ser incompatible con su deber en el colegio. Aunque era un estilo de vida, era lo que más amaba hacer, pero, para obtener el beneplácito de su padre, Otto acabó el colegio y completó sus estudios de derecho en la Universidad de Viena. Una vez acabados los estudios, se dedicó en exclusiva a su puesto de aprendiz de Reinhardt. Ambos desarrollaron una relación muy especial de aprendiz y profesor. Cuando el teatro se hubo inaugurado, el 1 de abril de 1924, Otto apareció en la comedia de Carlo Goldoni El sirviente de dos señores. Su siguiente aparición sería junto a William Dieterle en El mercader de Venecia. Otros pupilos notables de Reinhardt fueron Mady Christians, y Nora Gregor, pero con quien tuvo más cercanía fue con Otto, al que consideraba un chico con múltiples habilidades. En él confió para hacerse cargo de la escuela de actores que creó en el teatro de Schöbrunn. Pero en el verano siguiente, Otto decide alejarse de la sombra de Reinhardt y cambiar su foco de la interpretación a la dirección debido a su pérdida constante de cabello y su edad, ya más cercano a la treintena.

Sus primeros intentos como director fueron en Aussig donde dirigiría obras eróticas como Lulu, y obras de Berlín como Roar China, de inspiración comunista. En 1930, una rica industrial de Graz, se acercó al prometedor director para ofrecerle la dirección de una película llamada Die Grosse Liebe (The Great Lover). El inexperto Otto no sintió la misma pasión por el nuevo medio que por el teatro al principio, pero aceptó el encargo. La película se estrenó en el Teatro Imperial el 2 de diciembre de 1931, con admirables críticas y recaudación. Así, con este primer éxito, desde 1931-1935, Preminger dirigiría 26 películas, en las que actuaron a futuras estrellas como Lili Darvas, Lilia Skala, Harry Horner, Oskar Karlweis, Albert Bassermann y Luise Rainer. En 1931 conoció a la que sería su primera esposa Marion Mill, con la que se casó el 3 de agosto de 1932 justo tres minutos después del divorcio de la mujer con su primer marido.



El exilio a Hollywood

En abril de 1935, el nombre de Preminger comienza a ser conocido y recibe una oferta de un productor estadounidense llamado Joseph Schenck. En 1924 Schenck se había convertido en el presidente de United Artists, y en 1934 había fundado una nueva compañía llamada Twentieth Century. Dos años después (tan solo unos meses antes del encuentro con Preminger), Schenck se había aliado con Darryl F. Zanuck para fundar una nueva entidad: la Twentieth Century-Fox. En estos nuevos estudios, Zanuck trataba todas las producciones de las películas mientras que Schneck manejaba las finanzas. El dúo, ahora en las mismas condiciones que otros grandes estudios como Paramount y Metro-Goldwyn-Mayer, buscaban nuevos talentos. Así fue como Schenck tan solo necesitó media hora para convencer a Preminger para viajar a Los Ángeles.

Sam Spiegel, productor, acompañó a Preminger de Viena a París en tren. Otto cogió otro tren a Le Havre, donde se uniría con Gilbert Miller y su esposa, Kitty Miller, para embarcarse a Nueva York, en el Normandía. El Normandie llegó a Nueva York el 21 de octubre de 1935. Desde la llegada de Preminger a Hollywood, Schenck presentó a la pareja a la aristocracia de la industria cinematográfica como Irving Thalberg, Norma Shearer, Gary Cooper, Joan Crawford y Greta Garbo. Para Preminger, la fiesta más memorable fue en Pickfair Manor, la mansión de Mary Pickford en Beverly Hills, donde conoció a Charlie Chaplin. Por lo tanto, Preminger se adaptó rápidamente al star system de Hollywood.

El primer trabajo de Preminger fue dirigir una audición de Lawrence Tibbett, un cantante de ópera que Zanuck quería lanzar. Tibbett consiguió éxitos relativos para MGM en algunos musicales a principios de la década de los 30 y quería volver a los escenarios. Zanuck intentó convencer a Tibbett para volver a las películas con un generoso contrato. Preminger trabajó eficientemente, completando la película sin pasarse del presupuesto. La película abriría las series de noticias en noviembre de 1936. Preminger produjo una buena sensación a Zanuck que no lo consideró un típico director a la europea. Zanuck le asignó su primera historia Nancy Steele Is Missing con la estrella Wallace Beery, que recientemente había ganado el Oscar al mejor actor con The Champ. Beery, de todas maneras, rechazó el trabajo diciendo que no iba a trabajar con un director cuyo nombre no sabía pronunciar. Así pues, Zanuck le dio a Preminger otro trabajo, una comedia de serie B llamado Danger – Love at Work. La actriz francesa Simone Simon encabezaba el reparto, pero sería despedida por Zanuck, siendo reemplazada por Ann Sothern. El argumento cuenta la historia de un abogado que debe persuadir a ocho miembros de una excéntrica familia acomodada para dejar al abuelo en un asilo. El estreno se realizó en septiembre de 1937, obteniendo un éxito aceptable.

En noviembre de 1937, un emisario de Zanuck Gregory Ratoff le da a Preminger la noticia de que Zanuck lo ha escogido para dirigir Kidnapped, la producción más cara que había hecho el estudio hasta la fecha. Zanuck en persona había adaptado la novela de Robert Louis Stevenson, situada en las Highlands escoceses. Después de leer el script de Zanuck, Preminger sabía que tenía un problema: un director extranjero dirigiendo una adaptación extranjera. Durante el rodaje de Kidnapped, Preminger tuvo una de los primeros ataques de rabia que lo caracterizaron en diferentes fases de su vida. Mientras estaba rodando, el jefe del estudio acusó al director de haber realizado cambios en una escena en la que aparecía el niño Freddie Bartholomew y un perro. Preminger intentó excusarse diciendo que la escena se había realizado tal y como estaba escrita. Zanuck insistió en que sabía cómo la había escrito; la confrontación fue subiendo de nivel y acabó con Preminger cerrando violentamente la puerta. Días después el nombre de Preminger había sido borrado y el realizador dejó de ir al estudio once meses antes de que finalizara su contrato con la productora.

Preminger buscó trabajo en otras compañías, pero no recibió ofertas. Tan solo dos años después de su llegada a Hollywood, Preminger estaba sin empleo. Pero la oportunidad que pedía llegó en el teatro: en Broadway. Le encargan la producción de Outward Bound con Laurette Taylor y Vincent Price, My Dear Children con John y su mujer Elaine Barrymore, y Margin for Error, en la que el mismo Preminger interpreta a un malvado nazi. Una semana después del estreno de Margin, a Preminger se le ofrece un puesto de profesor en la Escuela de Arte Dramático de Yale. Preminger comienza a dar clases en Yale. Nunnally Johnson, un escritor impresionado por la interpretación de Preminger en Margin, le preguntó si estaría interesado en interpretar a otro nazi en un filme llamado The Pied Piper. Con la cuenta corriente en números rojos, Preminger aceptó el reto. El filme estaba producido por la Twentieth Century-Fox, el estudio que lo había despedido. Durante la ausencia de Zanuck, que se había alistado en el ejército después del ataque a Pearl Harbor, Preminger no esperaba acordarse de Hollywood. Después de recoger una considerable suma por su rentrée en el cine, Preminger estaba preparado para volver a New York cuando su agente le informó que Fox quería que reinterpretara su papel en la adaptación al cine de Margin for Error. El afamado director alemán Ernst Lubitsch sería el encargado de la película, mientras que Preminger aparecería junto a Joan Bennett y Milton Berle. La retirada de Lubitsch dio a Preminger la oportunidad de ganarse otra vez la confianza del estudio. William Goetz, que se responsabilizaba de los rodajes en ausencia de Zanuck, fue persuadido por Preminger.

Antes de nada, Preminger contrató al guionista Samuel Fuller para reescribir el script. El estudio estuvo impresionado con el nuevo guion y así fue como se le ofreció a Preminger un nuevo contrato de siete años. Preminger completó la producción, que sería presentada en noviembre de 1942.

Antes del siguiente trabajo para la Fox, se le pidió a Preminger interpretar otro papel de nazi. En esta ocasión para aparecer en una comedia de Bob Hope llamada They Got Me Covered. Hope interpretaba a un reportero que descubre a un espía alemán en Washington. Preminger, un ávido lector, esperaba encontrar posibles proyectos ante la vuelta de Zanuck, uno de los cuales fue la novela de suspense de Vera Caspary Laura. Antes de que la producción de Laura empezara, Preminger obtuvo la luz verde para dirigir Army Wives, una película de serie B de moralina para una nación en guerra, enseñando los sacrificios de las mujeres para enviar material a sus hombres que están en el frente. Lideraba el reparto Jeanne Crain, una actriz que buscaba un sitio en el star system y el veterano actor Eugene Pallette, interpretaba al padre de Crain. La relación no fue fácil y Otto recomendó furiosamente a Zanuck que la despidiera, aunque sus escenas ya habían sido filmadas. Al final, Army Wives sería estrenada con el título de In the Meantime, Darling en septiembre de 1944, con un presupuesto de medio millón de dólares.

Zanuck volvió de su servicio militar con su resquemor por Preminger todavía abierto. Aunque el director europeo no había olvidado, el productor no le dio permiso para dirigir Laura, tan solo le dio permiso a controlar la producción. El escogido por Zanucvk para dirigirlo sería Rouben Mamoulian. Pero para disgusto de Preminger, Mamoulian empezó a reescribir el guion de Preminger y a ignorar sus consejos. Además, aunque Preminger no tenía reparos con la elección de Gene Tierney y Dana Andrews, entró en cólera con la elección de Waldo: Laird Cregar. Preminger explicó a Zanuck que el público identificaría a Cregar como el villano y más después de que Cregar interpretara a Jack el destripador en The Lodger. Preminger quería que el papel lo hiciera Clifton Webb. Aunque Zanuck no estaba muy convencido por el actor y por su declarada condición de homosexualidad, Preminger consiguió convencer la elección después de hacer pruebas de cámara a Webb. La persuasión llegó incluso más allá, cuando Preminger consiguió que despidieran a Mamoulian.

Laura empezó a rodarse el 27 de abril de 1944, con un presupuesto de 849 000 dólares. La película fue un éxito de público y críticas, lo que le valió a Preminger su primera nominación a los Óscar. Clifton Webb lo consiguió en condición de mejor actor de reparto, Lyle Wheeler en el mejor dirección artística y Joseph La Shelle ganará en el apartado de mejor fotografía en blanco y negro. También catapultó a dos jóvenes y desconocidos actores como Gene Tierney y Dana Andrews a lo más alto del estrellato. El tema musical de David Raksin se convertiría en uno de las sintonías más célebres de la historia de Hollywood, y sería cantado por astros como Frank Sinatra. La película trata de la voluntad de amar a alguien egoístamente, que se ajuste a los propios deseos: es un icono del cine negro.

Fuente: Wikipedia