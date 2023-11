Otro pobre discurso del secretario general de la ONU

2 noviembre, 2023

Por Tammy Caner

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó en una nueva declaración: “Estoy profundamente alarmado por la intensificación del conflicto entre Israel y Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza. Esto incluye la expansión de las operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel acompañadas de intensos ataques aéreos y el continuo lanzamiento de cohetes hacia Israel desde Gaza”.

Aunque Guterres no repitió su escandalosa declaración de que “los ataques de Hamás no ocurrieron en el vacío”, aquí también, como en comentarios anteriores, se conformó con una débil condena “de los actos de terrorismo perpetrados por Hamás el 7 de octubre”, sin referirse a Hamás como una organización terrorista; sin mencionar las atrocidades cometidas contra civiles israelíes; y sin expresar conmoción y disgusto por la maldad y la brutalidad del ataque de Hamás.

Sin embargo, en la declaración, Guterres condenó la matanza de civiles en Gaza y expresó su consternación por los “informes de que dos tercios de los que han sido asesinados son mujeres y niños”.

Sin embargo, no hizo referencia a cuántas mujeres y niños hay entre los rehenes en Gaza, ni mencionó el número total de secuestrados.

Además, Guterres lamentó “la tragedia humanitaria” en Gaza, con “el nivel de asistencia humanitaria que se ha permitido ingresar a Gaza hasta este momento… completamente inadecuado y no proporcional a las necesidades de la gente de Gaza”.

Sin embargo, no mencionó la responsabilidad de Hamás ni su contribución a la tragedia humanitaria; no mencionó el uso por parte de Hamás de la asistencia humanitaria destinada únicamente a uso civil; no se refirió al uso de civiles como escudos humanos por parte de Hamas cuando se despliega en edificios civiles e impide que los civiles evacuen las áreas plagadas de batallas hacia la parte sur de la Franja de Gaza.

La tragedia humanitaria de los rehenes israelíes, incluidos ancianos, mujeres, hombres y niños –algunos de los cuales fueron secuestrados sin sus padres– no se mencionó en absoluto en la declaración.

A pesar del llamado a la liberación inmediata de los rehenes, no hubo ninguna exigencia para que Hamás proporcione información sobre los cautivos y su situación y permitiera las visitas de la Cruz Roja.

En estas declaraciones, el secretario general de la ONU ha perdido la oportunidad de ser una voz objetiva que podría ayudar a poner fin a la guerra y, en cambio, ha respaldado el mensaje que sólo ata las manos de Israel en la guerra contra el terrorismo.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies