Operación de Inteligencia del Servicio Secreto Israelí (Mosad): el secuestro de Adolf Eichmann – Tercera parte

5 noviembre, 2022

Eichmann al llegar a Israel y ser sometido a un largo juicio, pudieron comprobarse crímenes de lesa humanidad y fue encontrado culpable de ellos.

Link de la primera parte:

https://aurora-israel.co.il/operacion-de-inteligencia-del-servicio-secreto-israeli-mosad-el-secuestro-de-adolf-eichmann/

Link de la segunda parte:

https://aurora-israel.co.il/operacion-de-inteligencia-del-servicio-secreto-israeli-mosad-el-secuestro-de-adolf-eichmann-segunda-parte/

Según el criminal de guerra, se sometió a un juicio para evitar que la humanidad repita tales hechos. Declararon miles de testigos. Se sometió a la jurisdicción israelí por lo que se llama en un proceso judicial economía procesal, dado que muchos testigos perjudicados vivían en ese país.



Contraversia de Argentina contra Israel a raíz de la operación

Al revelarse poco a poco lo acontecido, el gobierno presidido por ese entonces por Arturo Frondizi, conminó al Estado de Israel a dar explicaciones bajo apercibimiento de romper relaciones diplomáticas. Argentina acusó formalmente a Israel de utilizar métodos nazis para llevar a cabo sus actividades.

Esta operación clandestina generó un gran debate en la Argentina y una enérgica protesta del gobierno de Arturo Frondizi en contra de Israel, llegando a poner en serio riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países. El secuestro fue interpretado como una violación flagrante de la soberanía argentina, y este fue el motivo por el cual Israel desde un comienzo negó toda responsabilidad en el hecho. La explicación oficial del gobierno de Israel era que el secuestro había sido llevado a cabo por “voluntarios judíos, algunos de ellos israelíes”.

Solo en el año 2005 Israel reconoció oficialmente que la operación fue llevada a cabo por iniciativa del gobierno y por agentes de sus servicios secretos.

Este hecho que ocurrió en la Argentina configuró un concurso real de delitos, es decir, varios hechos independientes entre sí conformando una serie de delitos penales. En este caso se podría encontrar privación ilegítima de la libertad, falsificación de documentos públicos y traslado ilegal del país o sea su erradicación de la República Argentina. No obstante los que secuestraron a Eichmann dependían del servicio de inteligencia exterior israelí, por lo que estaban actuando bajo el mando de un Estado extranjero. Tal presupuesto fue calculado por los espías israelíes por lo que hizo que la operación fuese llevada con extrema cautela. Incluso llegó el caso que en la República Argentina los agentes secretos se movían en masa. Usaban taxis pocas veces y alquilaban sus propios autos. Se juntaban en diferentes cafés. Harel se dio cuenta de que en Argentina los habitantes pasaban mucho tiempo tomando cafés sentados a conversar. Le había pedido a un contacto que tenía en Argentina que le hiciese un sociograma, o sea que le describiese detalles concretos de Argentina. No podían hablar con nadie ajeno de la operación. No podía despertar ningún tipo de sospechas. El cerebro de la operación contactó con un médico para que adormeciera al jerarca y que cuidase de todos los integrantes de la Operación.

El 23 de junio de 1960 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la resolución 138, en la cual solicita a Israel que hiciera la reparación adecuada en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas y las reglas de la ley internacional. Israel sostuvo la posición de que el asunto estaba más allá de la competencia del Consejo y que en cambio debería ser resuelto a través de negociaciones bilaterales directas.

Tras un largo proceso, que causó gran impacto y controversias en Jerusalén, Eichmann fue ejecutado desnudo en la horca la madrugada del 31 de mayo de 1962, acusado de crímenes contra el pueblo judío. En la última carta antes de la ejecución, que se puede ver en la biografía de Adolf Eichmann, dio gracias y larga vida a Argentina como le había dado a Austria y Alemania, países en los que consideraba que había sido feliz. Después de ejecutada la sentencia de muerte, los ejecutores deciden incinerar el cuerpo para no dejar rastros y permitir que nadie realice homenajes con respecto a su persona, arrojando sus cenizas al mar Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales del Estado de Israel.

Cuando el avión que trasladó al jerarca nazi aterrizó en Israel, el agente de inteligencia Iser Har’el le anunció al primer ministro “que tenían la presa lista”. David Ben Gurión anunció en el parlamento israelí que Eichmann se encontraba detenido dentro del país bien custodiado. No obstante, lo habían encontrado en un país extranjero. Muchos medios de comunicación sospechaban que era la República Argentina, caracterizada de ser un paraíso nazi. Israel negó que la acción de inteligencia ocurrió en la República Argentina y menciona que se produjo en los países árabes.

El secuestro y el misterio en torno de la operación han dado lugar a numerosos libros, películas y reportajes de televisión. El libro más importante que se escribió de la Operación Garibaldi fue La Casa de la Calle Garibaldi, en el cual el jefe y cerebro máximo de la operación, Iser Har’el, cuenta tal historia como sus memorias de agente de inteligencia y manifiesta su orgullo ganador en la operación que tanto él y sus participantes, quienes vivieron las consecuencias del Holocausto judío, vieron su necesidad de hacer justicia por los crímenes cometidos por Adolf Eichmann. Este libro contiene un error histórico con respecto a la República Argentina, Iser Har’el menciona el 150 Aniversario de la Independencia argentina cuando en realidad era de la Revolución de Mayo. Iser Har’el por la emoción de encontrar este dato importante en la prensa argentina, pilar importante que produce este traslado, no investigó bien qué fecha patria era y la confunde con la fecha patria que se celebra el 9 de julio, un detalle menor ya que los argentinos consideran ambas fechas estrechamente ligadas a su movimiento emancipador.

La casa de la calle Garibaldi, que dio lugar al título del libro que escribió Iser Har’el, fue demolida por los familiares de Eichmann en el año 2001 y solo quedó el terreno baldío ubicado en una de las zonas más precarias de San Fernando.​

Participantes

Iser Har´el: jefe del Mosad y responsable máximo del operativo.

Rafi Eitán: líder de la unidad operativa. Viajaba en uno de los autos que se usaron para capturar a Eichmann.

Peter Malkin: viajaba en el primer auto. Fue el primero que inmoviliza a Eichman.

Amos Manor: director del Shin Bet. Fue uno de los que sugirió la búsqueda de Eichmann. Planificó el operativo.

Abraham Shalom: captor. Iba en el segundo auto.

Yaacob Crus : subdirector del Mosad. El primero que informó al gobierno de la captura.

Zvi Aharoni: captor. Descubrió donde vivía Eichmann en Buenos Aires.

Emanuel Talmor: vino en el avión de El Al que se llevó a Eichman. Fue uno de los que lo transportó drogado.

Yaacob Meidad: el hombre a cargo de la logística para la captura. Alquiló casas y consiguió autos. En los 9 días que Eichmann estuvo cautivo proveyó alimentos y medicamentos al grupo.

Yudit Nasiahu : integrante del Mosad. Vivió en la casa en que estuvo cautivo Eichman simulando matrimonio con otro captor.

Abraham Kaler: ayudó a localizar a Eichmann en Argentina.

George Moran Diuorno: Reportó los movimientos simulando ser un vecino.

Simon Wiesenthal: cazador de nazis. Proporcionó los indicios para capturar a Eichmann.

Tuviah Friedman: cazador de nazis, y en conjunto con Wiesenthal, proporcionó indicios para la captura de Eichmann.