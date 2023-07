Netanyahu en la TV estadounidense: “Es una tontería hablar del fin de la democracia israelí”

27 julio, 2023

El primer ministro Benjamin Netanyahu minimizó los efectos de la reforma judicial en una entrevista con el canal de noticias estadounidense ABC News, diciendo que la ley aprobada en el paquete legislativo era una “corrección menor”.

“Tenemos que recuperar la democracia israelí en línea con lo que es común a todas las democracias. La esencia de la democracia es el equilibrio entre la voluntad de la mayoría y los derechos de la minoría y eso lo logran las tres ramas del gobierno”, dijo Netanyahu con el periodista George Stephanopoulos.

“Eso se ha descarrilado en Israel en los últimos 20 años porque tenemos el tribunal judicial más activista del planeta”, agregó y señaló que “se describe como el fin de la democracia israelí. Creo que es una tontería y cuando el polvo se asiente, todos lo verán”.

“Imagínese que en los Estados Unidos, la Corte Suprema podría decirle al ejecutivo, al presidente, estamos anulando cualquiera de sus decisiones solo por algo que creemos que no es razonable. No lo aceptaría, no lo aceptamos y eso es lo que acabamos de hacer”, dijo Netanyahu.

El primer ministro dijo que estaba buscando generar consenso y trabajar con la oposición, que boicoteó la votación sobre el proyecto de ley de razonabilidad después de negociaciones fallidas organizadas por el presidente Isaac Herzog.

“No pude obtener nada de la oposición y, por lo tanto, decidí proceder con esta corrección menor”, dijo Netanyahu. “Trataré de proceder, si no con un consenso con la oposición, al otro lado del pasillo político en nuestro parlamento, al menos en algo que tenga una amplia aceptación en el público”.

“De hecho, soy más optimista ahora que antes. Ahora pueden ver que estamos preparados para movernos sin ellos, tenemos la mayoría, tal vez podamos movernos con ellos”, dijo Netanyahu. “Quiero llevar el péndulo al medio. No quiero llevar el péndulo al otro lado”.

En relación a las rispideces entre su gobierno y el de Joe Biden, Netanyahu desmintió cualquier tipo de roces. “El presidente Biden, en la última conversación, me invitó a la Casa Blanca en otoño. Creo que es en septiembre, pero finalizaremos la fecha”, dijo.

“Nuestras relaciones son fuertes”, concluyó.