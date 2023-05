Mundial Sub-20: Israel se prepara para debutar en el torneo internacional a disputarse en Argentina desde el 20 de mayo

15 mayo, 2023

Ya se anunciaron las listas de citados y están las entradas a la venta.

El grupo C espera por la selección israelí de fútbol juvenil en el primer Mundial Sub-20 que disputará el país. Ante Colombia, Japón y Senegal, el combinado nacional deberá hacerse fuerte y aspirar a la clasificación a los octavos de final.

Subcampeona del europeo Sub-19 el año pasado, la selección colmó las expectativas y sorprendió a más de uno con su actuación. En el torneo perdió la final contra Inglaterra tras la prórroga en Eslovaquia.

Fixture de Israel:

Domingo 21 de mayo a las 15:00 (hora argentina): Israel vs Colombia en el Estadio de La Plata.

Miércoles 24 de mayo a las 15:00 (hora argentina): Senegal vs Israel en el Estadio de La Plata.

Sábado 27 de mayo a las 18:00 (hora argentina): Japón vs Israel en el Estadio de Mendoza.

Oscar Gloukh. Foto: www.fifa.com

Ofir Haim se hará cargo del equipo y fue quien llevó al país a la final mencionada. Suele usar el esquema 4-2-3-1 y su figura es el media punta Oscar Gloukh. Él marcó tres goles en el europeo 2022, lo convocaron por primera vez a la mayor en noviembre y debutó ante Chipre en un 2-3.

LInk de venta de entradas: https://www.deportick.com/static/fifau20worldcup