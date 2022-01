Moshé. El Pastor fiel. Reflexión.

2 enero, 2022

«Sucedió en esos días que Moshé se hizo grande y salió a sus hermanos y vio sus cargas».

Éxodo, capítulo 2-versículo 11.

Dr Natalio Daitch



Buscando un líder. Perfil.

No cabe duda que muchas personas pueden ocupar cargos dirigenciales, pero solo unas pocas, podrían pasar exitosamente esa prueba de «jugarse» o poner «toda la carne en el asador». O lo que sería salir de una» zona de confort » y exponerse y ocuparse de los problemas de sus hermanos que son tomados como suyos propios.

En este punto, hablamos de que Moshé «creció», «tomó conciencia y tuvo empatía» hacia el sufrimiento ajeno. Siendo que había crecido en el palacio del faraón, se trataba de un Príncipe, que gozaba del afecto del regente, y podía aspirar en un mañana, a consolidarse como el nuevo gobernante del país del Nilo.

Es decir, arriesgar y no importarle, perder «su oportunidad en la vida», de ambición, riqueza y poder, por salvar a un misero esclavo hebreo, es justamente lo que agiganta la figura de Moshé.



Pastores en la biblia y la historia.

En la Torá tenemos que mencionar varios personajes que fueron pastores a saber: «Abel, Abraham, Raquel, Moisés y David». Todos ellos, temerosos de D’os, seguidores de su ley, en una actividad de pastoreo que ha inspirado a muchos escritores como es el caso de Giovanni Bautista Guarini (dramaturgo, escritor, y poeta italiano 1538-1612), autor de una obra clásica de la época conocida como: «IL Pastor Fido»(El pastor Fiel).



El Pastor.

Es alguien que cuida a sus ovejas, a su rebaño. Que conoce a cada integrante del conjunto, y que le importa si alguno puede extraviarse. El Pastor es un guía que conoce el camino, el terreno y la geografía. También de los peligros que acechan, aún en lugares que parecen calmos y seguros.

Y el Pastor es en verdad D’os mismo, como está expresado en el Salmo 23: «Hashem es mi Pastor, nada me ha de faltar».

En definitiva, el D’os Padre y Pastor, desea ver actuar al Pastor humano. El hombre ayuda a escribir su propia historia individual y colectiva, siempre bajo la hashgajá pratit* (bajo la supervisión divina).



Moshé, el Pastor Fiel. Final

Moshé es nuestro prototipo: humilde, temeroso de D’os, que no tiene intereses personales en su función, y solo el deseo de servir (y no servirse) a Hashem y a su pueblo. Obviamente no se trata de un político, ni de muchos de los dirigentes comunitarios y aun lamentablemente hay que decirlo de ciertos rabinos, que algunos hemos conocido que han cometido errores y horrores al entender la función social como un medio para palanquearse y acomodarse ellos y sus afines, desentendiéndose de las verdaderas necesidades del conjunto y de pelear por un idishkait (judaísmo) genuino que vaya contra la asimilación. Y con la ayuda del diccionario podemos entender mejor que fiel se explica como: 1_ persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo (ejemplo del esposo fiel) y 2_ O como un animal doméstico que muestra apego y sumisión a su dueño, como esta dicho en Isaías 1-3: » El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor». Y termino diciendo que la palabra pesebre alude a un recipiente grande y alargado donde come el ganado doméstico.

Moshé Rabenu (Padre de Profetas y conductor del pueblo hebreo) es la brújula, que nos marca el norte, pero el tiempo es lo más preciado y hay que aprovecharlo intensamente, ya que no siempre corre a nuestro favor.

*La supervisión divina está expresada en el Salmo 33:14: «Desde su morada Él supervisa a todos los habitantes de la tierra».

La Hashgajá Pratit es la base del bitajón o seguridad o confianza que D’os nos acompaña siempre en todo tiempo y lugar y para bien. Y constituye la diferencia fundamental entre la cosmología judía y la de los otros pueblos.

Cosmología es una palabra derivada del latín y el griego que alude al universo y al orden que hay en el mundo. A diferencia de la palabra caos que alude a desorden y confusión absolutos.