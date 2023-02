Moscú no está solo: Mucho ha cambiado desde la invasión de Ucrania

25 febrero, 2023

La invasión rusa de Ucrania hace un año marcó el nacimiento de una nueva era en los asuntos estratégicos globales.

Por Jonathan Spyer

‘Erizos checos’, obstáculos antitanque, se ven a lo largo de las calles principales de Kiev, con posiciones de tiro en los edificios adyacentes, en marzo de 2022. (Foto: Jonathan Spyer)

Cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania en la madrugada del 24 de febrero de 2022, mis colegas y yo lo esperábamos. De todos modos, nos tomó por sorpresa. Algunos cambios son simplemente demasiado grandes para que la mente racional los acomode. Tres días antes, un amigo mío nacido en Rusia me había dicho: «D. dice que llegará temprano en la mañana del 24».

Mi amigo, un emprendedor ex habitante de la comunidad de inteligencia de Israel, había tomado la precaución de cultivar una serie de fuentes ucranianas de alto nivel en los meses anteriores a medida que la crisis empeoraba. D., una persona con contactos en los altos cargos del gobierno ucraniano, era uno de ellos. Confidencialmente había proporcionado la fecha y la hora.

Una gran cantidad de ruido de desinformación emitido por el gobierno ruso y sus papanatas y portavoces estaba llenando el espacio de información en ese momento. La información de D. resultó ser buena. No cambió la urgente sensación de conmoción esa mañana de febrero. Por otra parte, como es bien sabido, el gobierno de Volodymyr Zelensky tampoco había creído a su propia inteligencia con respecto a la invasión inminente.

Un fracaso colectivo de la imaginación. Todos habíamos nacido mucho después de los días de las invasiones de tierras en el corazón de Europa. Habíamos asumido que viviríamos nuestros días en su ausencia. La mente racional sabía que venía. La mente irracional, por el contrario, sabía que no podía ser. Esta última, como era de esperar, resultó ser más fuerte.

Así que fui a mi escritorio en las primeras horas de luz de ese día y rápidamente escribí a varios amigos en Kiev. Algunos ya habían abandonado la ciudad, para evitar lo que suponían sería la inminente llegada del ejército ruso. Uno, que se había quedado, me dijo que la soberanía ucraniana había llegado a su fin. Añadió que no debía venir a tratar de informar sobre ello. El peligro, dijo, será demasiado grande.

Un tanque ruso T-80BV capturado utilizado por la 93ª. Brigada Mecanizada del Ejército de Ucrania Foto: 93ª. Brigada Mecanizada de las Fuerzas Terrestres de Ucrania – https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1838833232980125 Dominio Público

No seguí su consejo. Más bien, inmediatamente comencé a hacer planes para llegar a Kiev, maldiciendo la previsión de aquellos colegas que ya habían llegado allí. Una vez que los planes iniciales calmaron mi conciencia, escribí un artículo esa mañana diciendo que Vladimir Putin acababa de clavar una estaca en el corazón del orden internacional basado en reglas. Llegué a Kiev una semana después.

Las fases de la Guerra de Ucrania

Ahora, un año después. La guerra en Ucrania ha pasado por una serie de fases identificables. Muchas de mis propias predicciones, y las de muchos otros, fallaron.

Sin embargo, mantengo esta observación central: el 24 de febrero de 2022 fue el día en que terminó de manera decisiva el mundo posterior a la Guerra Fría, en el que Estados Unidos ejerció un dominio indiscutible del escenario internacional. Desde ese día, hemos estado viviendo en un mundo en el que está en marcha un desafío armado emergente a este orden.

La debida modestia exige que tome nota de todos modos de mis predicciones erróneas. Incluso mientras me dirigía a Kiev, supuse que la ciudad seguramente caería ante el avance de los rusos en los días y semanas venideros. La noción de un ejército ruso que se dirigía a una capital vecina y luego no lograba conquistarla no era familiar. Berlín 1953, Budapest 1956, Praga 1968. Todo el mundo conoce la historia.

Los ucranianos habían decidido, de manera improbable, no seguir el guión. Los rusos no lograron envolver la ciudad. Su fuerza aerotransportada de avanzada fue cortada y destruida en Hostomel. El acoso de sus columnas provenientes de Bielorrusia agotó su capacidad.

Habían venido esperando un paseo. Como resultado, no había efectivos suficientes para sostener una lucha por la ciudad, calle por calle. Esto era lo que los ucranianos estaban preparando para ellos.

Recuerdo a los civiles, llenando sacos de arena en el frío amargo de marzo, a lo largo de las principales calles de Kiev; los puestos para la evacuación de los heridos, listos para recibir a los heridos esperados cuando comenzó la lucha por la ciudad; los “erizos checos”, obstáculos antitanques, esparcidos por todas las calles principales, con puestos de tiro en los edificios adyacentes. Estaban listos.

Pero a fines de marzo, los rusos se retiraron de los suburbios exteriores de Kiev y la amenaza inmediata a la capital ucraniana pasó.

Manifestaciones en Kiev

Mientras caminaba entre los obstáculos antitanques en Maidan Nezaleshnosti (Plaza de la Independencia) en Kiev, recordé haber cubierto las manifestaciones allí ocho años antes, cuando comenzó la serie de eventos que finalmente conducirían a la invasión rusa.

Entonces, quedó claro el fervor y la determinación de los ucranianos de no dejarse arrastrar por el abrazo mortal de Putin. La percepción occidental general de la Ucrania independiente como un lugar de corrupción, cinismo y decadencia recibió su primera sacudida.

Los jóvenes voluntarios en el Maidan: mujeres repartiendo vasos de plástico con borsch a los manifestantes contra el frío helado, y hombres con la cabeza rapada del lejano oeste mostrando los envíos de bates de béisbol y extintores que habían preparado en sus tiendas en previsión de un ataque de la policía antidisturbios, la temida fuerza policial antidisturbios “Berkut” del entonces presidente Viktor Yanukovych, no sugería una nación incapaz de levantar su autodefensa.

Y, aun así, ¿sabíamos entonces que estábamos presenciando la historia mundial? ¿Había algo en el aire que indicaba que este era uno de esos momentos cruciales, como Gdansk en 1980, como Petrogrado en 1917, sobre los que gira el eje de la historia? Aparente fundamentalmente en retrospectiva.

En el verano del año pasado, la lucha fue más intensa en el Dombás cuando la acción se desplazó hacia el este. Nos dirigimos a las ciudades salientes de Severodonetsk y Lisichansk, en ese momento el punto de mayor presión sobre las fuerzas ucranianas.

La situación a la que se enfrentaban los residentes de Lisichansk era extremadamente grave. Los habitantes que quedaban, sin electricidad, combustible o gas, se apiñaban en los sótanos de los bloques de apartamentos mientras la artillería rusa golpeaba. Enterraron a los que quedaron atrapados en los bombardeos en tumbas improvisadas en terrenos abiertos cerca de los edificios. Lisichansk cayó dos semanas después de nuestra llegada.

Muchos pensaron que ahora era inevitable un avance lento de los rusos. Pocos predijeron la temprana contraofensiva ucraniana que se produjo en septiembre. Menos aún previeron las dimensiones de su éxito.

Una inteligente campaña de desinformación llevó a los rusos a concentrar sus fuerzas en el sur, alrededor de Jersón, anticipando un ataque allí. En cambio, el impulso se produjo el 6 de septiembre, en el norte, desde Jarkiv, precedido por el primer despliegue en Kiev de los lanzacohetes M142 HIMARS recién adquiridos. Los ucranianos se abrieron paso, capturando, para el 11 de septiembre, 3.000 kilómetros cuadrados.

Con el invierno, las líneas se solidificaron y comenzó una batalla de desgaste liderada por la artillería. Y ahora, a medida que se acerca la primavera, hay informes de una próxima ofensiva masiva rusa. Aun así, la predicción en el contexto ucraniano, como muestra mi propio magullado historial, es un asunto arriesgado.

Moscú no está solo

Sin embargo, parece que el punto principal se mantiene. Los helicópteros que llevaron las fuerzas aerotransportadas al aeropuerto de Hostomel en la mañana del 24 de febrero y las columnas que partieron de Bielorrusia poco después marcan un punto crucial en la estrategia global. Desde entonces, hemos visto el surgimiento a la vista de una nueva alianza estratégica contra los EE. UU. y sus aliados.

Moscú no está solo. Los drones de Teherán han hecho posible el asalto ruso a objetivos e infraestructuras civiles en Ucrania durante el invierno. Rusia ya no es un portal hacia el oeste para Irán, Teherán ya no es un aliado de conveniencia local para Moscú.

En este momento se está construyendo una fábrica para los drones iraníes Shahed 136 en la ciudad de Yelábuga, a 950 km. al este de Moscú. Irán, que alguna vez fue un socio menor en Siria, ahora es el principal proveedor del esfuerzo militar de Rusia en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el líder supremo iraní Ali Khameneí y el presidente iraní, Ebrahim Raisi, en Teherán, Irán, el 19 de julio de 2022. Foto: Khamenei.ir CC BY 4.0

Cabe señalar dos novedades más. La visita sorpresa a Kiev del presidente Joe Biden esta semana sugiere que la Administración de EE. UU. conserva su comprensión de la naturaleza y la gravedad del momento. La capacitación y el apoyo de Estados Unidos han sido cruciales en todo lo que ha ocurrido en Ucrania durante el último año.

Y, por último, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, habló esta semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre indicios de que China se está preparando para suministrar ayuda militar “letal” a Rusia en Ucrania.

Si tal disposición se llevara a cabo, se completaría el proceso, ya evidente, mediante el cual la invasión rusa de Ucrania iniciada hace un año marcó el comienzo de una nueva era en los asuntos estratégicos mundiales. Todo cambió. Cambió por completo”.

