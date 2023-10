Mosab Hassan Yousef, hijo de un líder fundador de Hamás: “no sirven al pueblo palestino, sirven a Irán”

22 octubre, 2023

El objetivo a largo plazo es transformar Oriente Medio y el mundo en un estado islámico.

“La guerra civil es una guerra horrible e Israel no comenzó. Hamás comenzó”, aseveró Yousef, para la cadena estadounidense FOX.

El exmiembro de Hamás instó a la evacuación de civiles de Gaza, especialmente mujeres, niños y hombres mayores de 50 años, de la zona de conflicto, con el fin de minimizar las bajas civiles.

«No podemos correr a Gaza. No hay un ejército moderno preparado para este tipo de guerra. Y, lo más importante, necesitamos sacar a los civiles del lugar”.

Asimismo, Mosab Hassan Yousef propuso la necesidad de dividir Gaza en dos áreas, norte y sur, y destruir los túneles utilizados por Hamás en el norte. También planteó la posibilidad de utilizar gas como una solución, aunque enfatizó que esto debe hacerse en el momento adecuado y de manera cuidadosa.

Mosab Hassan Yousef, hijo de Hassan Yousef, líder fundador de Hamás, rompió su silencio al explicar por qué decidió abandonar el grupo terrorista. Su cambio de parecer ocurrió cuando presenció de cerca los horrores del grupo, lo que lo llevó a distanciarse de su propia familia y abrazar el cristianismo.

Confesó al programa estadounidense Fox que él mismo vio la brutalidad del grupo, y asegura que a ellos no les interesa en lo absoluto la vida de los palestinos que no forman parte de sus filas. “Vi su brutalidad de primera mano en 1996 cuando pasé cerca de un año y medio en la prisión de Megiddo, en Israel. Mataron a muchos palestinos en ese momento, y fue entonces cuando decidí que no estaría junto a este movimiento”.

Pese a que Hamás me dio ventajas… era como un príncipe en ese mundo… pero no me gustaban. Me volví en contra incluso de mi propia sangre… porque no me gustaba Hamás. Y hoy, son los gobernantes de Gaza, y vemos de lo que son capaces».

El Shin Bet (o Shabak es el servicio de inteligencia y seguridad general interior de Israel). lo consideraba su fuente más valiosa dentro del liderazgo de Hamás. La información que Yousef proporcionó evitó docenas de ataques suicidas y asesinatos de israelíes, expuso numerosas células de Hamás y ayudó a Israel a cazar a muchos militantes y encarcelar a su propio padre, el líder de Hamás, Sheikh Hassan Yousef.

«Hamás no sirve al pueblo palestino, Hamás sirve a Irán»

Sus declaraciones surgen aproximadamente dos semanas después de que el grupo terrorista perpetrara una masacre en comunidades israelíes en la frontera, cobrando la vida de civiles, incluyendo niños, mediante asesinatos y desmembramientos, además de tomar rehenes.

«Hamás no es un movimiento nacional. Hamás es un movimiento religioso con el objetivo de establecer un estado islámico», dijo Yousef. «No les interesa para nada el nacionalismo. De hecho, están en contra del nacionalismo. Están utilizando la causa palestina solo para lograr sus objetivos, por lo que el objetivo a largo plazo es transformar Oriente Medio y el mundo en un estado islámico».

Sin embargo, Yousef afirmó que el verdadero responsable tras bambalinas es Irán, reconocido patrocinador del grupo terrorista. “Hamás no sirve al pueblo palestino, Hamás sirve a Irán. Esos son los amos de Hamás. Están usando al pueblo palestino como escudo humano“.

“Necesitamos liberar a Gaza de Hamás“, continuó. “Israel… está haciendo al pueblo palestino el mejor favor si derroca a Hamás“, afirmó.