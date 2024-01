Miles de personas protestan en Israel para pedir la liberación de rehenes y contra Netanyahu

Miles de personas protestaron el sábado en Tel Aviv y otros puntos de Israel para exigir al Gobierno que alcance un acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza.

También se pidió la renuncia de Benjamín Netanyahu en un momento de críticas cada vez más abiertas a su gestión de la guerra.

Según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, decenas de miles de movilizados salieron a respaldar como ya es habitual cada sábado a los parientes de los cautivos en un acto en el centro de Tel Aviv, donde aseguraron que «se ha acabado el tiempo es hora de un acuerdo», tras 106 días secuestrados por Hamás en la Franja desde que estalló la guerra el pasado 7 de octubre.

A su vez, hubo manifestaciones en lugares como Jerusalén o la localidad de Caesaria, donde Netanyahu tiene una residencia privada ante la que familiares de los rehenes acamparon y protestaron pidiendo al primer ministro un cambio de política en Gaza que implique un pacto para la libertad de sus seres queridos.

Además, muchos movilizados exigieron también la convocatoria de elecciones, ante la pérdida de confianza entre parte de la población con la gestión del Ejecutivo, mientras la guerra con Hamás en Gaza se prolonga y parece haber más voces que critican la gestión del conflicto.

Entre críticos a Netanyahu hay muchos que consideran que el primer ministro quiere alargar la guerra para su propia supervivencia política y evitar un escrutinio a fondo por no haber anticipado el ataque de Hamás del 7 de octubre que desató la guerra al perpetrar el grupo terrorista islámico una masacre en el sur de Israel en la que unas 1.200 personas fueron asesinadas y 240 tomadas como rehenes y llevadas en cautiverio a Gaza.

De estos, 110 rehenes han sido liberados, la mayoría durante una tregua de una semana a finales de noviembre entre Israel y Hamás.

Con todo, el malestar de las familias de los rehenes con Netanyahu aumenta mientras este insiste en que la vía de la presión militar es la adecuada para conseguir su liberación, pero esto no convence a muchos sectores mientras ven como se ha ido anunciando la muerte de parte de los cautivos, tres de ellos incluso muertos por disparos por error de las Fuerzas de Defensa de Israel(FDI) en diciembre.

Desde el inicio de la guerra, el Gobierno se marcó como prioridades erradicar por completo a Hamás de Gaza y liberar a los cautivos. Sin embargo, según fuentes de altos cargos de las FDI citados por el diario The New York Times, ambos objetivos a la vez no son compatibles, y si se sigue la operación en Gaza con esta intensidad probablemente acabe con la vida de los cautivos. EFE y Aurora

