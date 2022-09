Más de 23.000 judíos jasídicos llegan a Ucrania por el Año Nuevo Judío

25 septiembre, 2022

Más de 23.000 judíos jasídicos han peregrinado a pesar de la guerra de Ucrania a la ciudad de Uman, en el centro del país, para la celebración del Año Nuevo Judío, informó la Comunidad Judía Unida de Ucrania.

«Más de 23.000 peregrinos jasídicos han llegado a Uman,» anunció este domingo la comunidad en su cuenta de Telegram,y agregó que el desplazamiento había sido organizado en cooperación con las autoridades ucranianas y con un elevado nivel de seguridad.



Miles de seguidores de este movimiento que se inscribe dentro del judaísmo ultraortodoxo, procedentes de todo el mundo, visitan cada año el sepulcro del rabino Najman de Breslev en la ciudad de Uman con ocasión del Rosh Hashaná o Año Nuevo Judío, que se celebra este año del 25 al 27 de septiembre.



De acuerdo con el Servicio estatal de Migraciones de la región de Cherkasy, donde se encuentra Uman, el viernes ya habían logrado alcanzar la ciudad un total de 19.821 peregrinos.



Con ello, se superan las expectativas manifestadas por medios de Israel, el país del que procede la mayor parte de los fieles, de que este año podrían emprender el viaje unas 10.000 personas.



Debido a la interrupción de las conexiones aéreas con Kiev con motivo de la guerra, la visita se ha vuelto complicada desde el punto de vista logístico, y los peregrinos deben volar a países vecinos con Ucrania como Rumanía o Moldavia y cruzan la frontera en autobús.



Las autoridades ucranianas habían instado a los seguidores del rabino Najman a posponer su peregrinación con motivo de la guerra, puesto que, en palabras del ministro de Cultura, Oleksandr Tkachenko, «ahora no es el mejor momento».



Israel emitió el pasado 1 de septiembre una alerta de viaje para Ucrania y recordó que en la zona de Uman se han producido disparos de misiles, tras advertir ya en julio que no sería posible garantizar la seguridad de los peregrinos.



Varios miles de jasidistas quedaran bloqueados en las fronteras ucranianas en 2020 debido a las restricciones de entrada con motivo de la pandemia, tras desoír las advertencias de que no se les permitiría la entrada al país.



En 2021, más de 30.000 jasídicos acudieron a Uman, en su mayoría de Israel, pero también de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. EFE