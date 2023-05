Los Rollos de la Torá de Leipzig que sobrevivieron la Kristallnacht y el Holocausto fueron donados a Israel

22 mayo, 2023

Shavuot brinda la oportunidad para reflexionar sobre historias de resiliencia y valor.

Por Dr. Israel Jamitovsky

Esta semana el pueblo judío festejará Shavuot, denominada entre otros, El Día de Entrega de la Torá (Biblia Hebrea) y la oportunidad se brinda para analizar un fenómeno que ha aflorado y visto la luz en los últimos años. Me refiero a Rollos de la Torá y otros textos judaicos que fueron ocultados y protegidos ante la barbarie nazi y cuyos propulsores asumieron no pocos riesgos en tal empresa, pero que reflejó en el espacio del espíritu, esa suerte de heroísmo muchas veces ignorado y desconocido en el pasado y que en la actualidad se puede calibrar en toda su dimensión. He aquí algunos ejemplos.

Uno de ellos son los Rollos de la Torá de la localidad alemana de Krautheim, considerado uno de los más antiguos del mundo. Sus orígenes se remontan al Siglo 13 y hay quienes lo consideran el más antiguo de la historia. En ese mismo siglo el río de la zona creció en forma desmedida, inundó toda la localidad, incluida la sinagoga en la cual estaban los Rollos de la Torá. A estos últimos los arrastró la corriente, pero en forma milagrosa sus palabras y signos se conservaron. 700 años más tarde y durante la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo estableció una oficina destinada a vender en subasta el patrimonio judío de la zona.

En una de esas subastas, Yehuda Lobel -judío de la localidad alemana de Karisruhe- vio los antedichos Rollos de la Torá, logró hacerse de los mismos sin que lo descubran y los ocultó en la parte superior del hospital judío de la zona. Lobel sobrevivió la guerra y una vez finalizada ésta, detectó que toda la edificación en la cual estaba dicho nosocomio estaba totalmente destruida pero aun así, la parte superior del hospital judío se conservó y con ella los Rollos de la Torá que él había ocultado permanecieron casi intactos. Al comienzo de la década de los 70 del siglo anterior, Lobel donó estos Rollos de la Torá al Museo Heijal Shlomó de Jerusalén.

Otor ejemplo digno de mención, lo configura los Rollos de la Torá del Siglo 18 de gran valor que sobrevivieron la Noche de Cristal, aunque los dañaron seriamente. Hace años, estos Rollos de la Torá fueron reconstruidos y rehabilitados por el propio gobierno alemán quien invirtió a tales efectos la suma de 45 mil euros e incluso se celebró una ceremonia especial a la que asistió Ángela Merkel a la sazón Primera Ministra de Alemania. En la actualidad, estos rollos se leen en la sinagoga de la pequeña comunidad judía de Amberg en Alemania.

UNA HISTORIA MISTERIOSA

En cuanto a los Rollos de la Torá de la ciudad de Leipzig, la historia es la siguiente. La famosa Biblioteca de Leipzig fue seriamente afectada durante la Segunda Guerra Mundial y se reparó en los años 90 del siglo anterior. Durante las reparaciones, se descubrieron varios Rollos de la Torá en estado muy deteriorado. El lugar en que los ubicaron evidenció incuestionablemente que dichos Rollos los ocultaron deliberadamente y de ahí que la secuela inevitable es que este hecho acaeció durante la época nazi. Aun así, se desconocía en aquel momento quien ocultó dichos Rollos de la Torá y amén de ello, cuál era su origen, de qué lugar procedían.

Los Rollos de la Torá los ocultaron en espacios de gran humedad, por lo que no extrañó que se encontraron en avanzado estado de descomposición. Conforme a la tradición judía, estos Rollos de la Torá los enterraron en el cementerio judío de Leipzig, salvo uno de ellos que la Comunidad Judía de Leipzig solicitó que se trasladaran a Israel.

Poco tiempo después que este descubrimiento se publicara en el órgano de prensa de la Comunidad Judía de Leipzig, la secretaria de la Asociación de Oriundos de Leipzig en Tel Aviv, recibió una misiva de un ciudadano canadiense que develaba parcialmente esta misteriosa historia.

Se trataba de Aizik Israel, quien señalaba que en cierta oportunidad su padre Jaim Israel le contó que en la mañana del 9 de Noviembre de 1938, llegó un funcionario de la Agencia de Correos para informarle que alguien ansiaba departir con él telefónicamente. Cuando llegó al local de la Agencia de Correos, recibió una llamada anónima de Stuttgart y por la cual le anunció que iban a desplegarse acciones violentas contra todas las sinagogas ubicadas en distintos espacios de Alemania.

Ante ello Jaim Israel se encaminó hacia la Sinagoga Broder al cual pertenecía y en la misma Noche de los Cristales, resolvió trasladar 12 Rollos de la Torá de dicha sinagoga al edificio del Fondo Nacional de Tierras de Israel (rotulado en hebreo Keren Kayemet Leisrael) cuyo inmueble era patrimonio de un ciudadano inglés. En la sinagoga quedó únicamente un solo Sefer Torá (Rollos de la Torá), imprescindible para los servicios religiosos.

En esa misma noche, la Noche de Cristales Rotos, al igual que en toda Alemania, la Sinagoga Broder se incendió a drede junto al único Sefer Torá (Rollos de la Torá) que estaba en ese momento en dicha sinagoga.

Por todas estas consideraciones se estima que los Rollos de la Torá detectados en la Universidad de Leipzig fueron los mismos Rollos que salvara Jaim Israel y que pertenecían a la Sinagoga de Broder.

Aun así, hasta el presente se desconoce cómo se trasladaron los distintos Rollos de la Torá del edificio del Fondo Nacional De Tierras de Israel a la Universidad de Leipzig y en especial quien o quienes fueron las personas que los trasladaron, ocultaron y protegieron en dicha universidad. Los Rollos de la Torá que estaban en mejores condiciones llegaron a la Asociación de Oriundos de Leipzig en Israel y esta entidad en última instancia, resolvió acertadamente donarlos al Instituto Yad Vashem en Jerusalén.