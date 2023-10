Los malditos periodistas de los medios de comunicación internacionales

16 octubre, 2023

La maldición que están extendiendo los medios de comunicación a nivel internacional, incluidos los españoles, tendrán la respuesta del Cielo más pronto que tarde.

José I. Rodríguez

En el mundo en general y en Occidente en particular una mayoría de personas no son religiosos ni les preocupa la religión, sea la que sea, pero cuando ven las atrocidades que Hamás ha perpetrado contra inocentes ciudadanos en Israel les tienen que temblar las piernas, rasgárseles el corazón y mirar al Cielo rezando para que algo así no les pase a ellos.

Las personas normales en el sentido de tener compasión y empatía con las víctimas que han sufrido la mayor crueldad por parte de Hamás no pueden cerrar los ojos a la realidad. Las buenas gentes que habitan este mundo no pueden seguir con sus normales vidas como si esto no fuera con ellos entiéndase el mayor genocidio contra inocentes niños, mujeres, ancianos, enfermos y hombres en Israel.

Todo parece indicar que los periodistas en términos generales no son ese tipo de humanos que sienten compasión por las víctimas sino más bien justifican a los asesinos de Hamás con los consabidos retorcidos vocabularios para hacer ver a los buenos como malos y a los malos como buenos. Si, compañeros el mundo está formado por buenos y malos. Solo hay dos tipos de seres humanos los llamados hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los periodistas otra vez en términos generales, con alguna honrosa excepción, son hijos de las tinieblas que con sus verborreas editoriales contaminan de odio antisemita a medio mundo y parte del otro.

En el caso que más cerca tenemos de periodistas españoles la equidistancia con la compasión y la verdad es absolutamente insoportable, denunciable y contaminante. La incitación al odio que los periodistas españoles vierten en sus libelos de muerte contra los judíos e Israel está fuera de toda lógica humana ¿Acaso los periodistas no son humanos? Todos aquellos que justifican la masacre de Hamás contra los judíos no pueden ser considerados humanos sino transgéneros de la humanidad.

No hay diferencia entre los asesinos y los periodistas que, en alguna forma, por muy sutil que sea, ponen delante de sus sibilinas palabras el “pero” a la intervención de Israel en la Gaza de Hamás para en primer lugar rescatar a los que han sido raptados que siguen en las manos de asesinos inhumanos, salvajes pedófilos, violadores en serie y torturadores mercenarios de Irán. No, no hay diferencia alguna entre los terroristas de Hamás y los terroristas de los periodistas que lanzan las peligrosas proclamas contra Israel, los judíos, los cristianos y Occidente en general.

Que terrorífico, doloroso, cruel es ver y oír a los periodistas en los medios de comunicación españoles, otra vez con honrosas excepciones, acusar a Israel diciendo que el ataque de Hamás en alguna forma está justificado por el bloqueo de Israel a Gaza. No son palabras mías, pero las asumo de principio a fin: Gaza es una cárcel y Hamás es su carcelero.

Las torturas que Hamás también perpetra contra los gazatíes que no están a su favor son silenciadas por esos medios y periodistas internacionales que colaboran, con su ocultamiento mediático, a que Hamás siga torturando a todos aquellos que se oponen a su dictadura yihadista. En estos días vemos como Hamás bombardea a la población civil de Gaza que huye por la carretera que el Ejercito de Defensa de Israel les pide que salgan sin temor a ser alcanzados.

El Mundo, otro periódico supuestamente conservador, publica que miles de familias abandonan la franja de Gaza acatando el ultimátum de Israel. No es así. Hamás solo deja salir a sus familiares. Los que no obedecen a Hamás son ejecutados. Lo hemos dicho reiteradamente Hamás usa a los gazatíes como escudos humanos y los que logran huir por la mencionada carretera les pone bombas para luego acusa a Israel de ser el culpable ¿A quién vas a creer a los asesinos de Hamás y a los periodistas que los justifican o al ejército más moral y ético del mundo por mucho que te pese? Tú mismo. Los que bendicen a Israel el Cielo los bendice, pero los que maldicen a Israel el Cielo los define como malditos periodistas entre otros maldicientes. Hazlo saber.