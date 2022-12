Investigadores israelíes identifican unos 100 mil nuevos tipos de virus hasta ahora desconocidos para la ciencia

26 diciembre, 2022

Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv esperan que su descubrimiento ayude a avanzar en el desarrollo de repelentes para bacterias, hongos y plagas agrícolas.

Un estudio pionero de la Universidad de Tel Aviv ha descubierto unos 100 mil nuevos tipos de virus desconocidos hasta ahora, lo que supone multiplicar por nueve la cantidad de virus de ARN conocidos por la ciencia hasta ahora. Estos virus se descubrieron en datos medioambientales globales procedentes de muestras de suelos, océanos, lagos y otros ecosistemas diversos. Los investigadores creen que su descubrimiento puede ayudar al desarrollo de medicamentos antimicrobianos y a la protección contra hongos y parásitos perjudiciales para la agricultura.

El estudio fue dirigido por el estudiante de doctorado Uri Neri, bajo la dirección del profesor Uri Gophna, de la Escuela Shmunis de Biomedicina e Investigación Oncológica de la Facultad Wise de Ciencias de la Vida de la Universidad de Tel Aviv. La investigación se llevó a cabo en colaboración con los organismos de investigación estadounidenses NIH y JGI, así como con el Instituto Pasteur de Francia. La investigación se publicó en la prestigiosa revista Cell, y comprendía datos recogidos por más de cien científicos de todo el mundo.

Los virus son parásitos genéticos, lo que significa que deben infectar una célula viva para replicar su información genética, producir nuevos virus y completar su ciclo de infección. Algunos virus son agentes causantes de enfermedades que pueden perjudicar al ser humano (como el coronavirus), pero la inmensa mayoría de los virus no nos hacen daño e infectan células bacterianas; algunos de ellos incluso viven dentro de nuestro cuerpo sin que seamos conscientes de ello.

Uri Neri explica que en el estudio se utilizaron nuevas tecnologías computacionales para extraer información genética recogida en miles de puntos de muestreo diferentes de todo el mundo (océanos, suelos, aguas residuales, géiseres, etc.). Los investigadores desarrollaron una sofisticada herramienta computacional que distingue entre el material genético de los virus ARN y el de los huéspedes y la utilizaron para analizar los grandes datos. El descubrimiento permitió a los investigadores reconstruir cómo los virus sufrieron diversos procesos de aclimatación a lo largo de su desarrollo evolutivo para adaptarse a distintos huéspedes.

Al analizar sus hallazgos, los investigadores pudieron identificar virus sospechosos de infectar diversos microorganismos patógenos, abriendo así la posibilidad de utilizar virus para controlarlos. Al respecto, Gophna dijo: «El sistema que hemos desarrollado permite realizar análisis evolutivos en profundidad y comprender cómo se han desarrollado los distintos virus de ARN a lo largo de la historia evolutiva. Una de las cuestiones clave en microbiología es cómo y por qué los virus transfieren genes entre ellos. Identificamos varios casos en los que tales intercambios de genes permitieron a los virus infectar nuevos organismos».

Y concluyó: «Además, en comparación con los virus ADN, la diversidad y las funciones de los virus ARN en los ecosistemas microbianos no se conocen bien. En nuestro estudio, descubrimos que los virus ARN no son inusuales en el paisaje evolutivo y, de hecho, que en algunos aspectos no son tan diferentes de los virus ADN. Esto abre la puerta a futuras investigaciones y a una mejor comprensión de cómo pueden aprovecharse los virus para su uso en medicina y agricultura».