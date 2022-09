León Charney, magnate inmobiliario de New York, que tuvo una actuación relevante en lograr los Acuerdos de Paz de Camp Davis

10 septiembre, 2022

Colaboró ampliamente en sacar a los judíos de la ex Unión Soviética y llevarlos a Israel.

Fue un importante empresario inmobiliario de New York, abogado, autor, filántropo, experto político, personalidad de los medios y cantor judío estadounidense. Charney tuvo un papel muy relevante para lograr la realización de los Tratados de Paz de Camp David, que crearon la primera paz integral entre Israel y Egipto en 1978 y 1979. Trabajó junto a Golda Meir, primera ministra de Israel, en la iniciativa de Israel para liberar a los judíos soviéticos y ayudarlos a emigrar a Israel. En 2003, Charney donó $10 millones al Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York para una nueva ala cardíaca del hospital. También es el principal benefactor de la Facultad de Ciencias Marinas Leon H. Charney de la Universidad de Haifa, para la que donó más de 10 millones de dólares en 2007.Leon Harris Charney nació en una familia judía en Bayonne, Nueva Jersey. Su padre, Morris, un vendedor de artículos de costura, murió a una edad temprana cuando su hijo era pequeño por lo que creció pobre al cuidado de su madre, Sara. Asistió a escuelas diurnas judías, trabajó como consejero en Camp Winsokee, se graduó de la Universidad Yeshivá en 1960 y de la Facultad de Derecho de Brooklyn en 1964. Pagó su educación en parte cantando en las sinagogas y vendiendo máquinas de coser de puerta en puerta. En la Universidad Yeshivá y en la Facultad de Derecho de Brooklyn organizó manifestaciones para liberar a los judíos soviéticos

Se convirtió en miembro del colegio de abogados en 1965, y con $ 200 en el banco comenzó su propio bufete de abogados que representaba a personalidades del deporte y el mundo del espectáculo, incluidos Jackie Mason y Sammy Davis Jr. Cuando era un joven abogado, también fue un feroz defensor de la aprobación de la Ley del Buen Samaritano después de presenciar la muerte de un hombre en público cuando los médicos se negaron a intervenir por temor a ser demandados.

Se convirtió en abogado y asesor a los 36 años del senador estadounidense Vance Hartke de Indiana, y fue su abogado especial durante seis años. A través de Hartke, se involucró más en la política y la diplomacia internacional. Se hizo cercano a Golda Meir y la ayudó en el proyecto de liberar a los judíos soviéticos y ayudarlos a emigrar a Israel.

Ese esfuerzo llevó a la emigración de Miles de judíos de Minsk y de toda la Unión Soviética a Israel. Más tarde, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, le pidió a Charney que lo asesorara durante los Acuerdos de Camp David entre 1977 y 1981. Carter se refirió a él como «el héroe anónimo del Tratado de Paz de Camp David». El histórico acuerdo fue el primero entre el Estado judío y cualquier país árabe.

En 1986 viajó a Túnez para reunirse con Yasser Arafat con la esperanza de una posible resolución pacífica del conflicto palestino-israelí, sin mayor éxito.

En 2009, fue un entrevistado destacado en un documental de Harry Hunkele protagonizado por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter titulado Back Door Channels: The Price of Peace , que se inauguró en el corazón del mundo árabe en Abu Dhabi en octubre de 2010 en el Festival de Cine de Abu Dhabi, también conocido como el Festival Internacional de Cine de Oriente Medio.

La película también se presentó en el Festival de Televisión de Montecarlo de 2009, después de una solicitud especial realizada por Alberto II, Príncipe de Mónaco, siendo presidente del Festival, Arick Wierson, el productor ejecutivo de la película. La película también se proyectó en el Festival de Cine de Jerusalén de 2012, el Festival de Cine Judío de Atlanta de 2012 y decenas de otros festivales de cine en los EE. UU. y Europa.

En 2014, Charney recibió un premio Emmy por la versión televisiva del documental después de su emisión en PBS (Public Broadcasting Service).

Presentó un programa de entrevistas de televisión semanal nacional “Leon Charney Report” que trataba sobre política local de Nueva York, asuntos exteriores y Medio Oriente, problemas sociales y cultura popular. Durante sus 25 años de transmisión, el programa contó con numerosos invitados destacados como Rudy Giuliani, Shimon Peres, Yitzhak Rabin y Ehud Barak.

Fue autor de cinco libros, dos sobre temas del judaísmo, “El misterio del Kadish: su profunda influencia en el judaísmo” y “La batalla de los dos Talmuds: la lucha del judaísmo con el poder, la gloria y la culpa” y tres sobre el proceso de paz entre Israel y sus vecinos árabes, “The Charney Report: Confronting the Israeli-Arab Conflict”, “Special Counsel” y “Back Door Channels: The Price of Peace”.

Charney ostentaba un título honorífico como presidente de la Universidad de Haifa en Israel.

Aunque no era abiertamente religioso, era un cantor judío litúrgico en varias sinagogas (jazan). Cantaba los sábados y en las fiestas judías en distintos lugares de culto de los Estados Unidos.

Recibió doctorados honorarios por su trabajo en la pacificación entre Israel y Egipto, incluidos los de la Universidad de Haifa, la Universidad Yeshivá, la Universidad Atlántica de Florida y la Universidad de Indianápolis.

También recibió premios de varias instituciones y gobiernos municipales, incluida la ciudad de Nueva York, la ciudad de Bayona y la Fundación para el Entendimiento Etnico.

En 2016, el Programa de Diplomacia de Florida Atlantic University recibió su nombre en honor al Sr. Charney. El Programa de Diplomacia Leon Charney, que capacita a estudiantes universitarios en el arte de la negociación, el debate y la resolución de conflictos, obtuvo el primer lugar en la competencia Nacional Modelo de las Naciones Unidas en Washington, DC tres veces (2018, 2020, 2021).

León Charney murió el 21 de marzo de 2016.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.