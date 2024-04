Lavrov dice que Rusia transmitió a Israel que Irán no quiere una escalada

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que Moscú, tras conversar con Teherán, le trasmitió a Israel que Irán no quiere una escalada del conflicto.



«Hubo contactos telefónicos entre los dirigentes de Rusia e Irán, entre nuestros representantes y los israelíes. Dejamos muy claro en estas conversaciones y transmitimos a los israelíes que Irán no quiere una escalada», dijo el jefe de la diplomacia rusa en una entrevista con tres emisoras rusas.



Lavrov indicó que Teherán no podía dejar sin respuesta el ataque al edificio que dice que era su “consulado” en Damasco, pero no quiere una escalada.



«Prácticamente todos los expertos valoraron de ese mismo modo la respuesta real de Irán», añadió.



El ministro se refería al ataque iraní a Israel del sábado pasado con cerca de 300 misiles y drones del sábado pasado, el 99 por ciento de los cuales fue interceptados, según la parte israelí.



«A juzgar por todo, espero no equivocarme; así ha sido la réplica a la respuesta (iraní) que llevó a cabo Israel con respecto a las instalaciones en Isfahán (Irán)», dijo Lavrov.



Israel lanzó presuntamente la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán. Pero Irán ha negado el ataque: primero dijo que las defensas antiaéreas habían derribado varios drones y luego señaló que fueron «varios objetos voladores».



Por su parte, fuentes anónimas citadas por el diario ‘Jerusalem Post’ afirmaron que el ataque de este viernes debe ser interpretado como una advertencia a Teherán sobre las capacidades ofensivas israelíes y como una señal de que Israel no busca una guerra regional.



«El mensaje (del ataque) era inequívoco: ‘Esta vez decidimos no atacar sus instalaciones nucleares, pero podría haber sido peor'», aseguraron las fuentes al periódico.



Lavrov insistió hoy en que Irán no tiene armas nucleares, algo que -dijo- ha sido verificado por el Organismo Internacional de Energía Atómica.



El jefe de la diplomacia rusa argumentó que todas las especulaciones acerca de cambios en la doctrina nuclear de Irán no son más que un deseo de cambiar el foco de atención de la operación de Israel contra Hamás en Gaza a supuestas amenazas iraníes. EFE y Aurora