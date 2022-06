Lapid sugiere que Biden podría anunciar «medidas» sobre Israel y Arabia Saudita

15 junio, 2022

El ministro de Exteriores, Yair Lapid, sugirió que el presidente estadounidense, Joe Biden, podría anunciar "medidas" que apunten hacia una normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita durante su visita a ambos países en julio próximo.

Biden ha elegido Israel, la Autoridad Palestina (en Cisjordania) y Arabia Saudita para su primer viaje a Oriente Medio desde que asumió en la Casa Blanca, entre el 13 y el 16 de julio.



«No quiero robar el show al presidente Biden. Cuando el presidente llegue aquí, él informará a los medios de todas las medidas y pasos que va a dar, que vamos a dar todos juntos, en esa dirección», señaló hoy Lapid en rueda de prensa en Jerusalén.



Lapid reconoció que hay «rumores informales y sin confirmar, pero con base», al respecto circulando desde hace semanas en la prensa tanto israelí como estadounidense.



«El hecho de que el presidente vuele directamente desde aquí a Arabia Saudita es significativo y muestra un vínculo entre su visita y su capacidad para mejorar nuestras relaciones», indicó Lapid, quien insistió en que cualquier anuncio vendrá de Biden y que no conviene hacer «promos anticipadas».



Preguntado sobre la posibilidad de que funcionarios israelíes viajen a Arabia Saudita junto con Biden desde Israel, se limitó a decir entre risas que «el Air Force One es un avión muy grande con espacio para mucha gente».



Aunque parece prematuro hablar de un acuerdo para establecer lazos diplomáticos, algunos medios apuntan a la posibilidad de firmar memorandos económicos y, en particular, a que Arabia Saudita abra su espacio aéreo a aerolíneas israelíes, que desde 2020 solo pueden atravesar para vuelos con destino a Emiratos Árabes Unidos.



Israel nunca ha ocultado su voluntad de expandir los Acuerdos de Abraham -por los que Israel entabló relación con países árabes como Emiratos, Bahréin y Marruecos en 2020- y siempre apunta a la monarquía saudita como uno de sus principales objetivos en ese sentido, aunque Riad se muestra más cauta.



Arabia Saudita -tradicional valedor de los palestinos- sigue supeditando tener vínculos políticos plenos con Israel a la creación de un Estado palestino, pero comparte con el Estado judío su enemistad con Irán y el temor por la expansión de su programa nuclear.



Lapid insistió en que «el terrorismo iraní» es una amenaza regional que también preocupa a Arabia Saudita y que su programa nuclear amenaza al mundo entero, asunto que también está en la agenda de la visita de Biden a la región.



«No siempre es verdad que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero sí puede ser alguien con quien trabajar conjuntamente para oponernos a ese enemigo común», matizó Lapid al respecto. EFE y Aurora