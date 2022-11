Lapid defiende una política «sin odio» e insta a esperar el recuento de votos

2 noviembre, 2022

El primer ministro en funciones de Israel, Yaid Lapid, defendió una "política que no se base en odio ni incitación", al concluir la jornada electoral, cuyos resultados preliminares arrojan una victoria para su rival, Benjamín Netanyahu.

No obstante, Lapid instó a esperar a «contar hasta la última papeleta».



«Hasta que no se cuente la última papeleta, nada está terminado ni cerrado. Esperaremos, aunque no tengamos paciencia, los datos finales», afirmó Lapid en la sede electoral en Tel Aviv de su partido, el centrista Yesh Atid (Hay Futuro), al que los sondeos a pie de urna le dan 23 escaños.



Es el mejor resultado en la historia del partido, por encima de los 17 que logró en las últimas elecciones de marzo de 2021, pero algo inferior a lo que le asignaban las encuestas preelectorales, entre 24 y 27.



«Yesh Atid consiguió un gran logro. Cerca de un millón de israelíes nos votaron, un número sin precedentes», afirmó Lapid, abanderado del bloque anti-Netanyahu y arquitecto del «gobierno del cambio» que lo desbancó del poder el año pasado.



Según Lapid, Yesh Atid sigue creciendo y acogiendo a votantes que quieren «una política que no se base en el odio y la incitación», y un gobierno que «no representa a un sector u otro, sino valores democráticos y liberales, como la libertad e igualdad, o la sagrada idea de no dejar a nadie atrás».



«Lo que empezamos debe continuar. En el último año y medio, hubo un gobierno de gente decente, honesta y buena, que trabajó duro y creó logros sin precedentes aquí», afirmó el actual primer ministro, quien destacó los logros en «seguridad y relaciones exteriores», así como los avances sociales para colectivos vulnerables y la lucha por los derechos de la mujer y la comunidad LGTBI.



Lapid dijo que este resultado poco favorable no le hará parar y que Yesh Atid seguirá representando a «todos los israelíes, religiosos o seculares, de izquierda o de derecha, judíos o árabes, heterosexuales o LGBTI», y luchando para que Israel sea un «Estado judío y democrático, liberal y progresista».



El bloque anti-Netanyahu que lidera Lapid aglutina partidos de derecha, centro e izquierda que se oponen al retorno del ex primer ministro al poder, al que acusan de provocar la polarización y bloqueo político del país, además de aliarse con partido de ultraderecha, populistas y racistas, que incitan el odio contra los árabes.



Ese bando no suma, según los sondeos a pie de urna, más de 54 escaños en un Parlamento de 120, frente a los 61 que sí lograría Netanyahu y su bando de partidos derechistas, populistas y religiosos. EFE