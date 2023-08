La ventana de incógnito de la crítica a las puertas de Elul*

11 agosto, 2023

En la pestaña de Google Chrome se nos abre un desplegable que nos dice, entre otras cosas, que tenemos a nuestra disposición una ventana de incógnito.

José I. Rodríguez

*Calendario judío. Mes que comienza el 18 de agosto y finaliza el 15 de septiembre.

Las nuevas tecnologías han propiciado que la crítica, que debería ser una forma de intercambio sano de opiniones, se convierta en una ventana de incógnito desde donde anónimamente emitimos juicios de valor sobre alguien. La crítica sana es una forma pública de opinar sobre algo o alguien de frente y sin pasamontañas a modo de atracador de banco, pero bajo la ventana de incógnito disparamos críticas mortales sobre desprevenidos transeúntes de la vida.

Los críticos son expertos francotiradores dispuestos a llevarse por delante, un eufemismo de asesinar el honor de alguien, a todos aquellos que no piensan o ven las cosas como el mencionado francotirador. En realidad, la crítica no existe en el universo de las buenas gentes, pero en el universo paralelo de la maldad anónima la crítica es tangible, personal y transferible. Más que hablar de crítica deberíamos hablar de críticos o seres de luz que viven a oscuras tropezando y haciendo tropezar a otros atisbando a sus víctimas desde la ventana de incógnito de sus guaridas.

En el Judaísmo de Corazón, al cual se convirtió Rut la moabita, la crítica era pública, honesta y constructiva. Nadie se atrevió a criticar a Rut siendo como era de un pueblo enemigo. La misma Noemí, su suegra, le aconsejó volver con su parentela sin el menor atisbo de crítica sino con la sana intención de hacerla bien. Cuando a una persona se le expone la realidad de su situación, por muy dura que sea, se le está dando la posibilidad de tomar una sabia decisión. Rut tomó la mejor decisión por medio del mejor consejo sin el menor matiz de crítica.

El que critica malévolamente no busca que alguien tome una buena decisión, sino que alguien tome una mala decisión inducida para que le lleve al desastre. El Judaísmo de Corazón es compasivo mientras que el judaísmo criticón, si es que se puede decir así, es una especie de corriente de pensamiento en la que aparentemente algunos militan con las ventanas de incógnito abiertas de par en par. La corriente criticona, también otro eufemismo, es especialmente agresiva y que bajo una forma oculta de aparente espiritualidad va dejando un reguero de heridos difícilmente recuperables, para una vida normal en un ambiente religioso.

Toda crítica que se haga desde la ventana de incógnito lanzada a los cuatro vientos nadie sabe a qué oídos puede llegar ¿Podríamos volver a recoger la crítica incógnita lanzada al aire? No, evidentemente no. Por tanto, lo que debemos hacer es restituir el honor y el buen nombre de aquel o aquellos a los que hemos criticado de forma ignominiosa, oculta o anónima. Por mi parte todo lo que afirmo lo firmo bajo la etiqueta de incomodador de conciencias.

La ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona solo la puede perdonar la persona que la ha sufrido. En Elul estamos llamados a hacer una introspección personal y restaurar todo lo que tengamos que restaurar por muy humillante que nos pudiera parecer. En esos momentos es bueno recordar que los humillados no somos nosotros sino aquellos a los cuales hemos criticado por medio de las ventanas incógnitas o anónimas que hemos abierto.

La crítica de incógnito a las puertas de entrar en Elul son una tragedia para cuantos, desoyendo la voz de lo Alto de no dañar el buen nombre de nadie, se escudan en rituales públicos para no buscar el ritual de pedir perdón en lo secreto de su habitación con las ventanas y las puertas cerradas de la crítica. Escrito está: el que no calumnia con su lengua, entre otras cosas, no resbalará jamás. En otras palabras, los que critican con la intención de dañar a otros se caerán por las ventanas incógnitas que ellos mismos abrieron. Toda crítica malévola es un bumerán que siempre vuelve a quien lo lanza, aunque sea desde la ventana de incógnito de su oscura existencia por mucha apariencia religiosa que tenga.

Los críticos creen que pueden abrir una ventana de incógnito y que nadie va a saber lo que han dicho de alguien en lo secreto, oculto y de forma anónima. Lo que no saben algunos es que el gestor de Google, por seguir con el ejemplo, conoce toda crítica que has abierto y contra quién la has abierto. Por muy anónima e incógnita que sea la crítica todo queda reflejado en las redes oscuras de internet. Cuánto más la “red global del Cielo” conoce y registra todo lo que lanzamos por medio de la ventana de incógnito de la crítica a las puertas de Elul. Hazlo saber.