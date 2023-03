La UE ve “inaceptable” que ministro israelí pidiera destruir una aldea palestina

3 marzo, 2023

La Unión Europea (UE) consideró “inaceptable” que el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, llamara a la destrucción de la aldea palestina de Huwara e incitara así “a la violencia indiscriminada”.

Asimismo, la UE pidió al Gobierno de Israel que desacredite la declaraciones de Smotrich.



“Desgraciadamente, los comentarios del ministro Smotrich son inaceptables y no pueden tolerarse”, afirmó el portavoz comunitario de Exteriores Peter Stano durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.



Ese tipo de comentarios, dijo, “incita a la violencia indiscriminada” en una situación que ya de por sí es “muy tensa” y tiene como resultado “la pérdida de vidas”.



Por ello, recordó que la UE ha pedido la “inmediata desescalada de las actuales tensiones y la violencia que se está produciendo sobre el terreno”.



“Los comentarios de Smotrich van totalmente en la dirección contraria y, por eso, son inaceptables e intolerables”, apuntó, y agregó que desde la UE hacen un llamamiento al Gobierno israelí para que “rechace esos comentarios y trabaje junto con todas las partes implicadas para rebajar las tensiones”.



Después de que dos jóvenes israelíes fueran asesinados por un terrorista palestino en una carretera cercana a Huwara, el ministro opinó que ese pueblo «debería ser aniquilado».



Por otra parte, preguntado por la posibilidad de que Hungría traslade su Embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, Stano consideró que el asunto “se está debatiendo o especulando en la prensa” y señaló que no le consta ninguna información oficial al respecto.



Dejó claro que la posición de la UE sobre ese tema no varía desde la resolución 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1980, en la que se pedía a todos los Estados miembros de esa organización que retiraran sus embajadas o misiones diplomáticas en Israel de Jerusalén.



Recordó que, en consecuencia, “todos los Estados miembros de la UE” y la propia Unión Europa tienen sus delegaciones en Israel en Tel Aviv.



“La UE ha reiterado en repetidas ocasiones su firme compromiso con una solución negociada y viable de dos Estados entre palestinos e israelíes, construida sobre los parámetros acordados internacionalmente y el derecho internacional”, dijo.



Agregó que las dos partes deben encontrar la manera, a través de negociaciones, de resolver el estatus de Jerusalén como la futura capital de ambos Estados. EFE y Aurora