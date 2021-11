La startup israelí Skyx crea drones que previenen derrames y robos de petróleo

29 noviembre, 2021

Controlan tuberías, trenes y bosques en busca de fugas, incendios, robos y explosiones.

“El futuro es de un robot en el cielo”, dijo Didi Horn, director ejecutivo de SkyX. Esta es una startup israelí cuyos drones monitorean tuberías, trenes, bosques y reservas de animales salvajes con una misión: inminentes problemas.

“Si tienes un oleoducto de 1.000 kilómetros, lo más común es enviar al personal al campo o volar un avión tripulado por encima de él de acuerdo con el calendario”, relató Horn. Actualmente, los datos que provee el dron en tiempo real permiten a los operadores enviar un equipo de reparación al lugar propenso a sufrir interrupciones.

La interrupción depende del entorno y de la parte del mundo en la que esté una tubería. En las regiones desarrolladas, donde las mismas se hicieron en el último siglo, las fugas y explosiones son el mayor conflicto.

Por otro lado, en países menos desarrollados como los de América Latina, África y Medio Oriente, el grave problema es el robo de petróleo. Al respecto, Horno añadió: “Cuando escuché por primera vez sobre este problema, me imaginé a un tipo con un balde robando el petróleo. Ese no es el caso: en la actualidad se conectan a la tubería, colocan otro tubo y reducen la capacidad para que no active la alarma”.

Con algoritmos de software y varias cámaras de alta tecnología, los drones de Skyx detectan inconvenientes primero que nadie. Etiqueta lo que ve para que los datos enviados sean una imagen procesable.

Estos “robots del cielo” cuentan con tres patentes y otras cinco pendientes. Pueden volar a 120 kilómetros por hora a 4.000 metros, tiene un alcance de 100 kilómetros y una autonomía de uso de 1.5 horas con sus baterías de iones de litio.

“SkyX no vende drones. Vende datos. Si un cliente me pregunta, si puedo llevar un dron con visión térmica y una cámara RGB yo le diré: ‘No me digas qué traer. ¡Dime lo que quieres ver!’ ¿Gente? Vehículos ¿Vegetación? Entonces le brindaré la solución más avanzada”, explicó Horn.

La empresa posee sus instalaciones de investigación y desarrollo en Tel Aviv, y oficinas en Canadá y Texas. Por estos días, está activa en Europa y Norteamérica, pero en 2022 se expandirá a África y Medio Oriente.