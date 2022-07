La revista saudita “Al Majallah” publica artículo exclusivo sobre los árabes israelíes que sirven en el ejército israelí

25 julio, 2022

Un artículo exclusivo en la edición en inglés de la revista mensual saudí Al-Majallah está dedicado totalmente al tema de aquellos árabes israelíes que sirven en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El extenso artículo, escrito por Suzan Quitaz, periodista e investigadora kurdo-sueca especializada en política israelí y en la región del Golfo, señala que el número de árabes musulmanes y cristianos que sirven en las FDI va en aumento, gracias a los efectivos métodos y perspectivas de reclutamiento de las FDI.

Al revisar el tema desde una perspectiva bastante positiva, el artículo comienza señalando que, contrario a la errónea idea que prevalece en los medios de comunicación, las FDI no son predominantemente judías, sino que son «un ejército del pueblo» que comprende a miembros de todos los sectores de la sociedad israelí, incluyendo a numerosos soldados árabes, drusos, musulmanes y cristianos, que sirven en todos los niveles junto a sus camaradas judíos. Este señala que, de hecho, la comunidad drusa posee las tasas de alistamiento más altas de toda la sociedad israelí, incluyendo el sector judío y que servir en el ejército ha sido durante mucho tiempo parte de la identidad de los drusos israelíes y fuente de orgullo para ellos. Un joven druso citado en el artículo afirma que, durante su servicio, nunca fue tratado de manera diferente a sus compañeros soldados judíos. «Al contrario, las FDI son una de las pocas instituciones donde todos reciben un trato igualitario y justo», dice.

El artículo continúa señalando que, incluso en otras comunidades árabes israelíes y especialmente entre los beduinos del norte de Israel, el número de reclutas ha ido en aumento en los últimos años. Este presenta comentarios de varios soldados y ex-soldados árabes que afirman que su sentido de pertenencia y su deseo de servir a su patria es lo que los hizo unirse a las FDI. Estos también expresan que el servicio militar contribuyó a su desarrollo personal y profesional y que es una de las puertas de entrada a la igualdad en la sociedad israelí. El artículo destaca el relato de una joven árabe que, desafiando las normas de su sociedad árabe, se alistó en las FDI y hoy día es una oficial de muy alto rango. Ella originalmente se unió al ejército sin el conocimiento de sus padres, pero hoy ellos se sienten muy orgullosos de su carrera militar, al igual que ella.

El artículo destaca que el éxito de las FDI en el reclutamiento de más y más árabes israelíes se debe en gran parte a su eficaz mecanismo de reclutamiento y específicamente a los esfuerzos que realiza la unidad de las FDI a cargo del reclutamiento de minorías, que tiene subdivisiones muy especializadas en grupos minoritarios específicos. Un oficial superior en esta unidad explica que este le llega a los jóvenes árabes a través de escuelas y centros comunitarios y hoy también a través de las redes sociales y contactando personalmente a los posibles reclutas. La unidad, este agrega, se asegura de que cada recluta sea apoyado en términos de bienestar y tenga la misma progresión profesional que cualquier otro recluta nuevo. “Los jóvenes árabes israelíes están más conscientes de lo que son las FDI y de lo que pueden ofrecerles en términos de oportunidades de carrera dentro del propio ejército o educación superior en la vida posterior al ejército”, este señala.

El artículo admite que servir en las FDI sigue siendo un tema muy controvertido entre los árabes israelíes y que muchos se oponen ferozmente. Este cita a la ex-parlamentaria árabe israelí Hanin Zoabie, quien afirma que los soldados árabes en las FDI no disfrutan de igualdad y se unen al ejército solo porque son pobres y se encuentran desempleados. Ella afirma además que Israel los recluta por razones políticas, con el propósito de sembrar la división entre los árabes israelíes. En respuesta a estas afirmaciones Hassan Kaabia, árabe israelí y ex-teniente coronel que sirvió en las FDI durante más de dos décadas, afirma que «las FDI son la única institución donde no existe ningún tipo de discriminación y existe total igualdad e inclusión. No es cierto que ellos se estén uniendo por factores económicos. La mayoría de los árabes israelíes que se unen al ejército lo hacen por una razón y esa razón es que desean ser parte del estado». Este también señala irónicamente que uno de los parientes más cercanos de Zoabie sirvió en las FDI.

El artículo concluye con comentarios del oficial de la unidad a cargo de reclutar minorías, quien afirma lo siguiente: «Israel es una sociedad multicultural y de múltiples religiones con muchas minorías. Las FDI pueden ser una gran plataforma para conectarnos a todos con nuestra patria, Israel».

Lo siguiente son extractos del artículo, publicado en Al-Majallah. [1]

«El jefe de las FDI Aviv Kochavi visita el comando sur en una fotografía sin fecha. (Crédito de la imagen: Fuerzas de Defensa de Israel)

«Es muy temprano por la mañana en el desierto de Negev, un batallón de soldados se arrastra por la arena del desierto con rifles de asalto listos para ser disparados. Es un ejercicio militar de rutina, pero estos no son combatientes ordinarios: son árabes que han optado voluntariamente por combatir e incluso sacrificar sus vidas con el propósito de proteger al Estado de Israel. Estos jóvenes y algunas mujeres también, se sienten muy orgullosos de ser parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Uno de estos jóvenes es el sargento Emad, quien orgullosamente dice ‘Es un honor, sostener en un brazo el rifle de asalto y en el otro brazo el sagrado Corán, para defender mí patria, Israel’

“Existe una masiva idea errónea en los principales medios de comunicación sobre el ejército israelí. La mayoría de la gente cree que esta institución es predominantemente judía y lo fue en sus comienzos… Pero las FDI han cambiado mucho en las décadas desde que esta se creó. Hoy día, las FDI representan a toda la nación, ‘el ejército del pueblo’, en el que los judíos israelíes, drusos, musulmanes, árabes, beduinos y los cristianos son todos hermanos en armas.

Drusos – el mayor alistamiento en las FDI en todo Israel

«Los drusos, una minoría de habla árabe de unas 150.000 personas, aproximadamente el 2% de la población de Israel, viven en su mayoría en las regiones del norte de Galilea, Carmel y en los Altos del Golán.

«En 1956, los líderes drusos firmaron un ‘pacto de sangre’ con el gobierno israelí, reclutando a la comunidad en las FDI convirtiéndola en la única minoría no-judía en servicio, aunque las mujeres drusas están exentas de servir. Desde ese entonces, servir en las FDI ha sido parte de la identidad drusa y fuente de orgullo, amor y lealtad hacia Israel.

«De hecho, más del 80% de los hombres drusos se alistan en las FDI, el porcentaje de alistamiento más alto de todas las comunidades y sectores de la sociedad israelí, incluyendo a los judíos israelíes.

«Tawfiq de Qalansum, al norte de Israel, le dice a Al-Majalla: ‘Yo era joven cuando me alisté, estaba buscando una carrera adecuada y las FDI ofrecen muchas oportunidades de desarrollo. Al comienzo de mi servicio, estuve adscrito a un batallón en el que la mayoría de los chicos no sabían mucho sobre los drusos, de su cultura e historia. Y aquí, tuve la oportunidad de enseñarles sobre mi comunidad. Veo a Israel como nuestra patria, es un estado pequeño en el Medio Oriente y estamos todos obligados a defenderlo. La defensa de Israel fue la razón principal por la que me uní y permanecí en las FDI durante 25 años. Cualquier ciudadano druso con el que te cruces te dirá que es orgullosamente patriota y compartirá contigo el amor que siente por esta tierra. Durante mi servicio nunca me trataron de manera diferente a mis compañeros soldados israelíes judíos. Al contrario, las FDI son una de las pocas instituciones donde todos son tratados por igual y de manera absolutamente justa. La mayoría de los equipos de las FDI estarían integrados de una mezcla de judíos, musulmanes, cristianos y beduinos, todos éramos iguales y la progresión en la carrera se basó en el potencial y méritos de cada uno y no en si él era judío o no’.

Tropas árabes durante un entrenamiento básico. (Crédito de la imagen: Unidad de voceros de las FDI)

«El Dr. Anan Wahabi sirvió en las FDI durante 30 años. Hoy día, entre otras cosas, enseña en el Instituto internacional para la lucha contra el terrorismo en Herzliya. Este dice lo siguiente: ‘Las FDI, para mí a nivel personal, fue la institución que me sacó de mi pueblo y me ayudó a progresar en mi carrera profesional y convertirme en la persona que soy hoy. Soy de la generación de los sesenta, mi generación creció con dos banderas: la drusa y la israelí, ambas son parte de mi identidad y yo me siento muy orgulloso de ondear ambas. Díganme, ¿en qué lugar del Medio Oriente existe una minoría en el ejército nacional a la que se le permite estar orgullosa de su etnia y ondear su bandera? La bandera israelí es mi bandera y combatí en muchas guerras defendiendo lo que representa esta bandera.’

«La sociedad árabe en Israel

«En 1957, el gobierno israelí designó a los drusos como una comunidad étnica distinta separada de los musulmanes y cristianos palestinos que viven dentro de Israel. Los ciudadanos árabes de Israel, también conocidos como árabes israelíes, entre los que se encuentran los que se llaman a sí mismos ciudadanos palestinos de Israel, son descendientes de los 160.000 palestinos que permanecieron en sus pueblos y aldeas después de que el Estado de Israel declarara su independencia en 1948. Los ciudadanos árabes de Israel representan una quinta parte de la población total y forman la abrumadora mayoría del 20% del grupo demográfico no-judío de Israel.

«Israel posee una población de alrededor de 10 millones de habitantes, de los cuales el 74.3% se identifica como judío, seguido por los musulmanes alrededor del 17.9%, los cristianos representan el 1.9%, los drusos representan aproximadamente el 2% y algunas otras religiones menos del 4%, por ejemplo, los seguidores de la fe Bahai.

“Al igual que los drusos y otras minorías que viven en Israel, estos poseen los mismos derechos que los judíos israelíes según la ley. Los árabes israelíes están integrados en la fuerza laboral israelí y están representados en todos los sectores de la sociedad, incluyendo los niveles políticos más altos y en las Fuerzas de Defensa de Israel.

«A pesar del hecho de que la ley israelí no obliga a los árabes musulmanes, ni cristianos o beduinos de Israel a unirse a las FDI, en los últimos años se ha visto un fuerte y constante incremento de hombres y mujeres jóvenes de la sociedad árabe en Israel que se unen a las FDI en gran número en comparación con una década pasada.

«Presidente Isaac Herzog: ‘Ustedes son nuestro verdadero orgullo. Yo les saludo’

“Aquellos con los que Al-Majalla habló expresaron que su sentido de pertenencia y lealtad al estado de Israel es lo que los hizo unirse a las FDI. ‘¿Por qué decidí alistarme?’ pregunta el sargento Sami Heib, beduino de 20 años de edad que ha estado con las FDI durante más de dos años: ‘Porque esta es mi patria, soy parte de este país y deseo contribuir’. Este continuó, diciendo que ‘muchos familiares míos que ya sirven en las FDI y mis padres, apoyan mi decisión y están muy orgullosos de mí’. Este le dijo a Al Majalla que las FDI le hacían sentir como en casa, ‘el hecho de que provengo de un grupo minoritario es probablemente la razón por la que las FDI me tratan de manera más especial, porque desean que sienta que yo pertenezco a este lugar’.

«Este año, el 5 de mayo, 2022 el presidente Isaac Herzog organizó la ceremonia anual del Día de la Independencia en su residencia oficial. Entre los invitados más importantes se encontraban el primer ministro Naftali Bennet, el ministro de Defensa Benny Gantz y el jefe de personal de las FDI Aviv Kochavi. La ceremonia fue para honrar y entregar ‘Condecoraciones de servicio en excelencia’ a 120 soldados y oficiales de las FDI de un conjunto diverso de unidades en las fuerzas armadas. A los 120 soldados y oficiales, el presidente Herzog dijo lo siguiente: «Ustedes son nuestro verdadero orgullo. Yo los saludo. He leído sus historias. Me conmovieron sus historias. Realmente, por todas y cada una. Ustedes están aquí gracias a quienes son y gracias a quienes somos – ¡gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! Les extiendo la misma gratitud a ustedes, queridos padres y familias, estamos orgullosos de sus hijos y estamos muy emocionados junto a ustedes’.

“Varios oficiales árabes israelíes se encontraban entre los que recibieron los ‘Condecoraciones de servicio en excelencia’. Uno de ellos es Anas Safedi, «Me educaron dentro de los valores islámicos y esos valores me enseñaron que la lealtad hacia la patria es sagrada y una obligación. Es por ello que llevo mi arma para defender a Israel».

«Ella Waweya y hacer posible lo imposible

«El relato de Ella es extraordinario – ella nació en 1989 en la ciudad árabe israelí de Qalansawe, a pocos kilómetros de la ciudad de Netanya. Ella se unió a las FDI en el año 2013 y completó su formación como soldado ejemplar participando en muchas operaciones diferentes. En el año 2015 recibió la Medalla Sobresaliente de manos del presidente. En septiembre del 2021, Ella fue ascendida al rango de Mayor en las Fuerzas de Defensa de Israel y se convirtió en la primera mujer árabe musulmana en alcanzar este rango.

“Al-Majalla se reunió con Ella en la ciudad de Tel Aviv. Lo primero que uno notó es lo orgullosa que está de su múltiple identidad como mujer, árabe, israelí y musulmana y muestra con orgullo su rango en el ejército. No pudo haber sido fácil para una joven árabe ir en contra de las normas de las expectativas familiares y sociales de lo que las mujeres pueden y no pueden hacer y además de ello, unirse a un ejército que a menudo es representado de manera extremadamente negativa en los medios de comunicación y en los círculos árabes.

Ella Waweya. (Wikimedia Commons)

«Ella nos dice que ‘Durante los primeros 18 meses, mantuve en secreto mi unión al ejército, pero durante las vacaciones en casa un fin de semana, mi madre entró en mi habitación sin llamar y encontró mi uniforme de las FDI. Miró el uniforme, se volvió me miró y empezó a llorar, pero en voz baja para que nadie la oyera. Eventualmente, cuando se supo en su ciudad natal que ella trabajaba para las FDI, Ella se convertiría en objeto de reacciones negativas y algunos optarían por distanciarse de ella, pero esta valiente y segura de sí misma mujer se lo tomó todo con mucha calma.

«Al padre de Ella le tomó casi un año y medio perdonarla por unirse a las FDI. Pero finalmente aceptó su elección y con orgullo le decía a la gente que su hija está en el ejército. Lamentablemente, su padre murió de coronavirus antes de tener la oportunidad de ver a su hija convertirse en la primera mujer árabe comandante de las FDI. Su madre asistió a la ceremonia en la que Ella obtuvo el título de comandante. «Estoy orgullosa de ella, por supuesto. Mi hija, alabado sea Alá, no hizo nada malo… ella se hizo con sus propias manos’, dijo su madre.

«Hoy día, Ella es la jefa adjunta del Departamento de Comunicaciones Árabes de las FDI, su público objetivo son los cientos de millones de árabes parlantes en el Medio Oriente y en todo el mundo. Los internautas árabes en las redes sociales la conocen como ‘Capitán Ella’, el rostro y voz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

«Desde finales del año 2019, Ella ya no se abstiene de decirle al mundo entero que trabaja para las FDI: ‘La bandera israelí me da una sensación de emoción, pertenencia y amor’, dice ella con orgullo.

«Existen miles de personas como Ella, oficiales y soldados que se sienten orgullosos de trabajar para las FDI. Hace tres décadas, era casi imposible que un árabe israelí siquiera considerara alistarse. Una década después, muchos de esos árabes israelíes que se unieron al ejército temían revelar públicamente su vocación de servicio en las FDI. Sin embargo, los tiempos han cambiado y muchos jóvenes árabes israelíes ahora se ven a sí mismos de manera más amplia y se enorgullecen de decir: «Soy árabe e israelí».

«‘¿Qué busca la gente? Igualdad entre un árabe y un judío, un beduino, un druso y un cristiano. El camino hacia la igualdad pasa por las FDI, el Ministerio de Defensa y la policía. Así es como comienza’, dijo Ella.

“Recientemente, la policía israelí publicó su informe de reclutamiento y mostró que más del 20% de los nuevos alistados en la fuerza policial israelí el año pasado son musulmanes y beduinos.

«Las FDI y su excelentemente estructurado enfoque de reclutamiento

«Estadísticas provistas por un ‘alto funcionario de las FDI de la Dirección del conjunto de labor’ a Al-Majalla, muestra que el número de reclutas árabes israelíes ha ido en aumento durante los últimos años. Dicho alto oficial (no estoy autorizado a revelar su nombre) dice que encabeza una unidad que está a cargo de la inclusión de minorías y de diferentes poblaciones en las FDI. Este dice que ‘nuestra unidad no solo se ocupa del reclutamiento, sino que también es responsable de servir de enlace entre las fuerzas armadas y los grupos minoritarios que sirven en ella. Nosotros nos aseguramos de que cada recluta reciba apoyo en términos de bienestar y obtenga la misma progresión profesional que cualquier otro recluta nuevo”.

“La unidad está dividida en cuatro sub-secciones/divisiones y cada sección se ocupa de aquellos alistados en los grupos minoritarios árabes de Israel: beduinos en el sur, beduinos al norte y cristianos y musulmanes que viven en pueblos y ciudades. Este dice ‘nuestra misión es reclutar a tantos árabes israelíes como podamos.

“Este dice que en los últimos años, las FDI han visto un fuerte incremento en el número de árabes israelíes que se ofrecen como voluntarios para servir en las FDI. Pero explica que las cifras son más altas en algunas subdivisiones que en otras. Dentro del sector cristiano, las FDI logran reclutar anualmente entre 130 y 150 soldados, los beduinos del sur aproximadamente 150 al año, beduinos del norte entre 300 y 350. Respecto a ‘otros’ musulmanes, este dice que «es bastante difícil precisar una cifra exacta, porque al igual que los beduinos, estos también son musulmanes. Pero a través de nuestro contacto con las escuelas y los centros comunitarios, estamos reclutando entre 40 y 100 soldados de varios pueblos y aldeas musulmanas».

«Sin embargo, este sí señala que las cifras no son 100% exactas, ya que en algunos períodos el número de nuevos reclutas es promedio y en otros períodos se incrementan considerablemente. Uno de estos períodos tuvo un incremento monumental durante el brote de coronavirus.

«La crisis del coronavirus jugó un papel importante para ayudar a las FDI a ganar más reclutas y la población árabe en Israel percibió al ejército de manera diferente. Este explica el por qué: ‘Durante la pandemia, soldados de las FDI fueron desplegados para la entrega de alimentos y medicinas a personas mayores de edad y enfermas. Estos participaron en las campañas de concientización sobre el coronavirus y luego ayudaron a establecer centros de vacunación, etc. Los esfuerzos de las FDI fueron muy apreciados por los ciudadanos musulmanes que viven en esos pueblos y ciudades. Puede decirse que el factor miedo fue roto, ya que la población pudo ver con sus propios ojos cuán incansablemente trabajaban las FDI para cuidar a todos los residentes de Israel’.

«Cuando se le preguntó el por qué el reclutamiento que realizan las FDI para beduinos al norte es mucho más exitoso en comparación con las campañas de reclutamiento de cristianos o musulmanes israelíes, este explica que ‘aquellos que viven en la zona norte de Israel están más acostumbrados o son más abiertos a las FDI. Vean, cada familia tiene un hijo, un hermano, un esposo, un tío, un pariente o algún vecino que ya se encuentra sirviendo en las FDI. Este agrega «que los pueblos y aldeas de beduinos al norte son modernas y la cantidad de personas en educación superior es mayor que en el sur (el área del Negev). Por lo tanto, estamos recibiendo voluntarios que están educados y desean seguir una carrera en las FDI o utilizar a las FDI como vía para conseguir más tarde un trabajo con otras agencias que se encargan de la aplicación de leyes, tales como la policía fronteriza. Los jóvenes beduinos del sur no son tan abiertos de mente como los que vemos en la zona norte’.

«Alrededor del 75% de los soldados beduinos en las FDI provienen de la zona norte. La baja tasa de reclutas del sur también pudiera estar relacionada con la tensión ocasional entre las autoridades y el gobierno, por ejemplo, expansiones ilegales de edificios que a menudo resultan en alguna orden de demolición por parte del gobierno, la delincuencia y el incremento de la fuerza política de los islamistas radicales, entre otros factores.

“El ejército cree que el incremento significativo en el número de musulmanes alistados (que se encuentra principalmente entre la población beduina) está relacionado con una gran campaña de reclutamiento e invitaciones personales que fueron enviadas a miles de jóvenes para que se alisten en el ejército.

«El ‘oficial sénior de las FDI perteneciente a la Dirección del conjunto de labor’ también dice ‘que los tiempos han cambiado, los jóvenes árabes israelíes están ahora más conscientes de lo que son las FDI y de lo que pueden ofrecerles en términos de oportunidades de carrera dentro del propio ejército o educación superior en la vida posterior al ejército. La gente desea unirse al ejército para mejorar sus circunstancias y al mismo tiempo, desea contribuir y fortalecer la seguridad de su país, Israel».

«Las FDI y el Ministerio de Defensa planean organizar pronto una gran campaña de reclutamiento, enviando miles de cartas de invitación a los miembros más jóvenes de la comunidad beduina, también el comunicarse con ellos a través de Instagram y varias plataformas en las redes sociales en lugar de los avisos de reclutamiento más comunes en los centros comunitarios. Al mismo tiempo, los soldados beduinos reservistas participarán en actividades adicionales que forman parte de la campaña.

«Tropas árabes israelíes durante un entrenamiento básico. (Crédito de la imagen: Unidad de voceros de las FDI)

“Además del incremento en el número de árabes israelíes que han sido reclutados por las FDI, el número de soldados árabes israelíes que abandonaron el servicio antes de tiempo se redujo en un 7%. En el año 2019, la tasa de abandono fue del 30%, frente al 23% en el año 2021. El objetivo de las FDI para el próximo año es reducir la cifra al 20%. Además, en el último año, también hubo una disminución del 10% en la cantidad de tiempo que los soldados musulmanes estuvieron fuera de su servicio sin autorización. Los oficiales de las FDI creen que todas las estadísticas indican una alta motivación para continuar sirviendo.

«‘Al servicio de la ocupación’

«El alistamiento sigue siendo controvertido en algunas comunidades árabes en Israel y hay quienes han expresado su enojo y preocupación. Estos afirman, entre otras cosas, que el alistamiento de árabes israelíes posee ‘motivaciones políticas’ y que las FDI tienen como objetivo dividir a los árabes de Israel.

“Una de estas personas que critican las campañas de alistamiento es Hanin Zoabie, una ex miembro árabe-israelí del Knesset. Ella afirma que ‘Israel busca a gente pobre y desempleada para que sirva en el ejército’. Zoabie continuó diciendo: «El 90% de los árabes que sirven en el ejército israelí no poseen igualdad con los israelíes. Israel no los necesita para proteger su seguridad, es un tema político – primero divide y vencerás».

“Al-Majalla le pidió al Sr. Hassan Kaabia que comente sobre la afirmación de la miembro del Knesset Zoabie. Kaabia es un árabe israelí y ex-teniente coronel que sirvió en las FDI durante más de dos décadas y actualmente trabaja como vocero de la cancillería de Israel. Esto es lo que él dijo: «Las FDI son la única institución donde no existe discriminación y existe total igualdad e inclusión. No es cierto que se estén uniendo debido a factores económicos. La mayoría de los árabes israelíes que se unen al ejército lo hacen por una razón y es que desean ser parte del estado. Estos desean integrarse en la sociedad civil y también obtener mejores oportunidades profesionales, ya que la mayoría de las empresas prefieren candidatos que hayan hecho el servicio militar’. Kaabia agrega que «Zoabi posee una agenda política que ha resultado en que algunos no desean integrarse en la sociedad israelí. Pero está bien para ella trabajar en el Parlamento y recibir un salario muy alto del gobierno de Israel, que también paga por su auto, oficina, etc.

«El hijo del Sr. Kaabia, el Capitán Asaf, decidió seguir los pasos de su padre y se unió a las FDI hace unos años. El argumento de la miembro del Knesset Zoabi de que solo ‘individuos pobres y sin trabajo’ se vuelven aún más débiles cuando uno considera que Mohammed Zoabi, su muy cercano pariente, se unió a las FDI.

«Al-Majalla también le pidió al ‘oficial superior de las FDI perteneciente al sector Dirección del conjunto de labor’ que comentara sobre la miembro del Knesset Zoabi. Su respuesta ‘escuchen, yo digo que nosotros no sostenemos una vara y obligamos a la gente a unirse. Tenemos suficientes soldados en las FDI que son más que capaces de proteger a Israel. Israel es para todos los israelíes – judíos, musulmanes, beduinos, cristianos, drusos, etc. Las FDI están aquí para servirle a todo el pueblo de Israel. Nosotros vemos a las FDI como un hogar, una familia donde todos deben hacerse sentir bienvenidos e incluidos. Israel es una sociedad de multi-feligreses y cultural junto a muchas minorías. Las FDI pueden ser una gran plataforma para conectarnos a todos con nuestra patria, Israel».

[1] Eng.majalla.com, 8 de julio, 2022.

Fuente: MEMRI