La líder judía de los demócratas de Florida es detenida en un acto pro aborto

5 abril, 2023

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, una senadora y otras nueve personas más fueron esposadas y detenidas por manifestarse fuera del Congreso estatal.

El incidente ocurrió después de que se aprobara un proyecto de ley para prohibir el aborto después de las seis semanas de embarazo.

Los detenidos, entre los cuales estaba también Lauren Book, líder de la minoría demócrata en el Senado, fueron llevados a una comisaria de policía y acusados por estar en un parque en el horario de cierre, según el Departamento de Policía de Tallahassee, capital de Florida, que tiene un alcalde demócrata.



Fried, que es judía, informó que había sido puesta en libertad después de la medianoche a través de Twitter, y llevaba puesta una camiseta en la que exhortaba a votar para impedir medidas como la que quiere reducir de 15 a seis semanas de embarazo el plazo límite para someterse a un aborto legal en Florida.



«Just Fucking Vote», una exhortación a votar con una palabra malsonante incluida, se leía también en la camiseta que llevaba puesta cuando fue detenida.



Los once detenidos fueron los únicos participantes en una concentración para defender los derechos reproductivos realizada en un parque de la Alcaldía de la ciudad situado enfrente del Capitolio, la sede del Congreso estatal.



La policía les pidió que se retiraran porque el parque cierra al anochecer pero Fried, Book y otras ocho personas hicieron caso omiso y siguieron coreando eslóganes a favor del derecho al aborto y a decidir libremente sobre el propio cuerpo.



El Senado de Florida (EE.UU.) aprobó este lunes un proyecto de ley para limitar el aborto legal a las primeras seis semanas de embarazo, un periodo en el que, según los contrarios a la medida, mayormente demócratas, muchas mujeres no saben ni siquiera que están embarazadas.



Con 26 votos a favor y 13 en contra, el Senado de mayoría republicana aprobó el proyecto de ley SB 300 presentado en marzo pasado por la senadora Erin Grall.



La propuesta limitará de nuevo el derecho al aborto en este estado gobernado por el conservador Ron DeSantis, quien fue reelegido en 2022 y aparentemente busca competir por la Casa Blanca en 2024.



Desde el 1 de julio de 2022 solo se puede abortar legalmente en Florida hasta las 15 semanas de embarazo, en lugar de las 24 semanas establecidas hasta entonces.



En la propuesta de la senadora republicana Grall sí se contemplan excepciones para las mujeres embarazadas como consecuencia de violación o incesto, lo que no hace la legislación vigente ahora.



El proyecto de ley prohíbe el uso de servicios de telesalud y exige citas en persona para solicitar un aborto.



La medida aprobada por el Senado aún debe recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes estatal, también de mayoría republicana, antes de que llegue al escritorio del gobernador para ser firmada.



Pese a las restricciones, en 2022 los abortos legales aumentaron en Florida, según cifras del organismo oficial a cargo, y la subida se debió sobre todo a que más de 6.700 mujeres de fuera del estado, lo que incluye otros puntos de EE.UU. o del extranjero, interrumpieron voluntariamente sus embarazos aquí. EFE y Aurora