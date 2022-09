La guerra de Ucrania la ganó Mearsheimer

6 septiembre, 2022

Releyendo al padre del Realismo Ofensivo, John Mearsheimer, en su obra magna The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities.

Jair Peña Gómez

Caigo en cuenta de que la narrativa liberal de los medios occidentales cala muy hondo en el imaginario colectivo y que, realmente, uno mismo, iniciado en estos asuntos internacionales, termina juzgando los grandes sucesos mundiales, especialmente las guerras, en términos dicotómicos, blanco y negro, o, en términos estrictamente morales: malo y bueno.



Lo cierto es que en las relaciones internacionales, la política exterior y la diplomacia, no siempre -casi nunca- hay héroes y villanos, por lo general priman los intereses, especialmente los de las super potencias que entran en competencia y confrontación.



Un buen ejemplo de ello es la invasión rusa a Ucrania. Tanto Washington como Moscú tenían interés en garantizar su supremacía en Europa Oriental. No obstante, Estados Unidos, como un paquidermo, se movió muy lentamente y no aprovechó la ocasión (la debilidad y la división de Rusia luego de la caída de URSS) para agilizar el ingreso de Kiev a la OTAN. Entretanto, Rusia estaba dispuesta a poner toda la carne en el asador. ¿Por qué? Debía arriesgar más, necesitaba arriesgar más. La OTAN le tocó las barbas y estaba en juego su supervivencia.



Mearsheimer nos da luces al respecto cuando afirma que las sociedades buscan expandirse por ideología, por economía (poder y riqueza van de la mano) y principalmente por supervivencia:



«La principal razón por la que las sociedades buscan expandirse es la supervivencia. Como los grupos pueden tener intereses diferentes y profundos desacuerdos sobre los principios básicos, siempre existe la posibilidad de que un grupo amenace la supervivencia de otro. Esa amenaza puede adoptar diferentes formas. Un grupo puede intentar matar a todos los miembros del grupo rival. O puede dejar intacta la sociedad objetivo, pero negarle la autonomía. El agresor controla los recursos del grupo conquistado e influye mucho en su política, o incluso lo esclaviza. Por último, la sociedad objetivo puede ser simplemente absorbida por la sociedad del vencedor. Todos estos resultados son desastrosos para cualquier sociedad, y el miedo a ellos hace que las sociedades se teman entre sí y se preocupen por su supervivencia».



En ese párrafo se encuentran las respuestas a la cuestión ucraniana. Putin ha llevado a cabo un exterminio brutal e inhumano, quien afirme lo contrario o es un lavacaras proruso o es un sádico. Pero Moscú está cumpliendo uno a uno los puntos señalados por Mearsheimer:



1. Intenta matar a todos los miembros del grupo rival con la carnicería que adelanta.

2. Busca controlar los recursos del grupo conquistado, basta observar en el mapa cómo han avanzado las Fuerzas Armadas de Rusia, que ya controlan el Mar de Azov y ahora van por el dominio absoluto del Mar Negro.

3. Pretende absorber la sociedad del vencedor. Este punto es el más difícil de lograr, por no decir que imposible, pues la defensa ucraniana ha sido denodada, memorable y valiente, por decir lo menos, y le ha demostrado a Putin que Ucrania y Rusia ni son el mismo país, ni son la misma nación, a pesar de los lazos históricos que los unen.



Así las cosas, sin caer en un optimismo bobalicón pues parece que Washington le apuesta a un conflicto de desgaste y que por ende la guerra se prolongará por mucho más tiempo, es el momento propicio de que Estados Unidos negocie el fin de la invasión con Rusia, reconozca la hegemonía del Kremlin en el Sudeste de Europa y consiga la paz para Ucrania.



Nota: El mundo pasa por una situación similar a la que se vivió en la Guerra Fría, cuando Kissinger hizo acercamientos con Pekín para impedir la alianza entre China y la URSS. Si Washington aún tiene visión de potencia, debe entenderse con Rusia, llegar a un acuerdo para el fin de la Guerra en Ucrania y hacer un frente común contra el PCCh, que encarna la verdadera amenaza para occidente.