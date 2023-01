La exposición de las Memorias Compartidas de Mauthausen

26 enero, 2023

En Madrid se puede ver “Mauthausen: memorias compartidas” exposición organizada por el Centro Sefarad-Israel y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

José I. Rodríguez

La exposición hace hincapié en las experiencias compartidas que los prisioneros soportaban en el campo de concentración de Mauthausen. El sufrimiento de los republicanos españoles que fueron llevados a semejante campo de exterminio es contrastado y comparado con las experiencias de los judíos que también fueron llevados Mauthausen, aunque estos últimos para ser directamente masacrados.

El presente artículo de opinión no pretende criticar la mencionada exposición sino la inapropiada comparativa entre la memoria de los republicanos y los judíos cuyas experiencias fueron diametralmente incomparables valga la redundancia.

No hay comparación posible, vamos a incidir en esto varias veces, entre el trato que recibieron los presos políticos republicanos y los judíos que fueron llevados directamente a las cámaras de gas. Con esto no decimos que la vida fuera fácil para los republicanos, pero no se puede comparar la vida que llevaban los prisioneros políticos, por muy dura que fuera, con las vejaciones crueles y mortales que recibieron los judíos tanto mujeres y niños como hombres.

Las memorias compartidas, entre republicanos y judíos, son memorias desde el otro lado de la alambrada. Unas memorias que no pueden mezclarse para ser expuestas como si todos hubieran pasado por lo mismo. Todos estuvieron en el mismo campo de concentración pero, separados por la gran alambrada de espinos de ser o no ser judíos ¿Memorias compartidas? Las memorias de unos y de otros fueron distintas con resultados distintos y mezclarlas suena a ignominia e interpretación sesgada de la verdadera memoria histórica de los que vivieron y murieron en Mauthausen.

La comparación igualmente preocupante es que los republicanos de entonces sean los antepasados ideológicos de los actuales gobernantes de España que lejos de luchar por la libertad y la democracia están llevando al país por la senda del sempiterno enfrentamiento de las dos Españas.

La burda comparación de los republicanos de entonces con los socialistas, comunistas, independentistas, separatistas, nacionalistas, antimonárquicos, antisemitas y antidemócratas que forman parte del actual gobierno de España es dramática e incoherente, además de ser otra forma de reinterpretar la verdadera Memoria Histórica de este país.

No es posible comparar el gobierno social-comunista que hoy gobierna España con aquellos hombres y mujeres de antaño que defendieron la libertad hasta las últimas consecuencias. Los socialistas actuales en el gobierno con toda su corte de tránsfugas del honor y travestis de la democracia están destruyendo las bases éticas y morales que mantiene la sociedad española.

La libertad religiosa, de pensamiento y de opinión, que tanta sangre ha costado en este país, están siendo cuestionadas bajo unas leyes manejadas al arbitrio de los socialistas y la mencionada corte de estómagos agradecidos que los mantienen en el poder.

El título de “memorias compartidas” se nos antoja muy ofensiva tanto para los republicanos y los judíos de entonces cómo para los judíos del actual Estado de Israel. Los socialistas en el gobierno, en coalición con el mal, son claramente antisemitas y anti-republicanos al estilo de aquellos que sufrieron la esclavitud en Mauthausen.

La presencia de los “representantes gubernamentales de España” encabezados por su ministro de exteriores deja un poso negativo y vergonzoso para la Memoria Histórica de España y de Israel ¿Antisemitas y amigos de antisemitas en una exposición sobre la Memoria del Holocausto? ¿Qué es esto una cruel burla del mal? El hecho de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sea parte de la exposición es un indicio claro de la oscuridad que envuelve a la mencionada muestra.

La exposición debería estar vetada tanto presencial como organizativamente para quienes hoy en día siguen apoyando en todos los aspectos, incluido el económico, a quienes siguen persiguiendo y asesinando a judíos en todo el mundo incluidos los que viven dentro de las fronteras de Israel.

Sin poner en duda la buena intención de los organizadores por parte del Centro Sefarad-Israel hemos de señalar que las comparaciones directas e indirectas que se presentan no son las más apropiadas. Toda comparación es odiosa, pero esta es doblemente inapropiada e injuriosa para judíos y republicanos. Hazlo saber.