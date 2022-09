Espuma israelí para revertir el daño de las encías pronto se usará en humanos

24 septiembre, 2022

Un estudio revisado por pares muestra que la espuma biológica hecha de proteínas ayudó a revertir la condición en nueve perros y los innovadores dicen que la versión humana puede aprobarse dentro de dos años.

Inventores israelíes trabajan en una espuma para revertir la recesión de las encías en humanos. Esto es luego de realizar pruebas exitosas en perros y comenzar a comercializar el producto para uso canino.

ReGum, fabricado por la empresa BioChange con sede en Yokne’am, es una espuma en base de proteínas diseñada para ayudar a que las encías se reparen por sí mismas. Se administra como un implante dental.

La prueba piloto se realizó en nueve perros y no encontraron efectos secundarios. Se cree que el 40% de los humanos adultos experimentan una recesión de encías de moderada a severa. Ishay Attar, fundador y director ejecutivo de BioChange, le dijo a The Times of Israel que el producto actualmente solo está disponible para caninos. Pero espera que una versión para humanos reciba la aprobación regulatoria dentro de dos años.

“En nuestro estudio, logramos regenerar el tejido periodontal complejo, que se compone de cuatro tipos de tejido diferentes, que sostienen el diente”, agregó Attar. “Ningún otro producto ha sido capaz de lograr tales resultados de seguridad y eficacia hasta ahora”.

Ishay Attar, fundador y director ejecutivo de BioChange. Foto: cortesía de BioChange

Hoy en día, este problema se ignora o se trata mediante procedimientos de injerto, cirugía de desbridamiento (eliminación de gran cantidad de tejido muerto) o implantes que liberan antibióticos. Los dentistas esperaron mucho tiempo una solución más fácil y menos engorrosa.

Las enfermedades periodontales en general se dan por infecciones crónicas e inflamación de las encías que rodean y sostienen los dientes. En la etapa inicial, que se llama gingivitis, estas se hinchan y se vuelven rojas hasta sangrar.

A medida que avanza la inflamación, se la conoce como periodontitis. La encía puede desprenderse del diente, el hueso puede perderse y los dientes se aflojan o se caen.

Attar dijo que la espuma fue el resultado de una investigación prolongada que la compañía está utilizando para desarrollar una gama de productos que incitan a que el tejido se repare a sí mismo. “Nos tomó varios años descubrir cómo estimular los tejidos dañados para que se repararan a sí mismos”, comentó. “Desarrollamos una espuma biológica hecha de proteínas, entrecruzadas para formar una estructura 3D única”.

Y concluyó: “Los estudios demuestran hallazgos contradictorios con respecto a la correlación entre el cepillado fuerte y la recesión gingival”, añadió. “Nuestro producto está diseñado para tratar la retracción de las encías, independientemente de la causa de la enfermedad”.