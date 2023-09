La Corte de Israel celebra una audiencia clave para el futuro de la reforma judicial

12 septiembre, 2023

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio comienzo a una audiencia clave en la que analizará varios recursos presentados contra una ley central de la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Por primera vez en la historia de Israel, los 15 jueces de la Corte Suprema se reunieron hoy para analizar las apelaciones presentadas contra una ley aprobada en julio y que anuló la doctrina de razonabilidad, que permitía a la Corte revisar y revocar decisiones gubernamentales de acuerdo a si éstas eran razonables o no.



Esta audiencia ha atraído la atención de toda la sociedad y llega tras una larga jornada de protestas ayer en favor de la intervención de la Corte para derogar la medida.



Las manifestaciones de este lunes concentraron a decenas de miles de personas en Jerusalén y siguen a más de ocho meses de protestas semanales contra una reforma que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia.



Del lado opuesto, miembros del gobierno han advertido en los últimos días que una decisión del CSJ en contra de la ley aprobada en julio pondría en jaque a la democracia y han amenazado con no acatar el fallo.



El ministro de Justicia y uno de los principales arquitectos de la reforma, Yair Levín, emitió hoy un comunicado en el que denunció que «la Corte se está poniendo a sí mismo por encima del Gobierno, de la Knéset (Parlamento), del pueblo y de la ley».



Por su parte, el ex primer ministro y actual líder de la oposición, Yair Lapid, respondió a través de sus redes sociales que «la Knéset aceptará cualquier fallo de la Corte Suprema».



La ley en cuestión es una enmienda a una de las leyes básicas de Israel y es uno de los pilares del plan de reforma del Gobierno, que según sus detractores busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.



Si bien nunca en la historia del Estado judío la Corte Suprema ha intercedido ante una enmienda a una de las leyes básicas, distintos analistas israelíes han destacado que se trata de un caso sin precedentes y que resulta un escenario incierto.



Por el momento no ha trascendido información sobre el tiempo que se tomarán los jueces para fallar sobre esta legislación, aunque algunos reportes anticiparon que se podrían demorar varias semanas. EFE y Aurora