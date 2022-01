La Casa Blanca culpa a Trump de que Irán esté cerca de contar con el arma atómica

15 enero, 2022

La portavoz estadounidense Jen Psaki apuntó sus dardos contra el expresidente Donald Trump por haberse retirado del acuerdo nuclear alcanzado por su predecesor.

La Casa Blanca responsabilizó al expresidente de EE.UU., Donald Trump, del hecho de que Irán esté cerca de conseguir tener un arma nuclear, al haberse retirado del acuerdo que se había aprobado durante la administración de Barack Obama.



En su rueda de prensa diaria, la portavoz del Gobierno que preside Joe Biden, Jen Psaki, expresó no obstante su confianza en las conversaciones que se llevan a cabo en Viena para salvar el acuerdo nuclear.



Unos avances que si se han logrado, añadió, «no es gracias al expresidente» Trump, quien abandonó el tratado «prometiendo un acuerdo más fuerte que evitaría que Irán avanzara». «Lo que predijeron que no pasaría ha pasado», criticó.



Lo importante en cualquier caso, añadió, es que Biden «no va a permitir que Irán posea un arma nuclear» y señaló que el presidente ha pedido a su equipo que tenga preparadas «opciones» ante cómo se sucedan los acontecimientos.



Insistió, no obstante, en que la vía diplomática sigue siendo la que prefiere el Gobierno estadounidense.



La octava ronda de las conversaciones para salvar el acuerdo nuclear iraní se reanudó a comienzos de la semana pasada tras interrumpirse durante las fiestas de fin de año.



Estados Unidos dejó el pacto en mayo de 2018 e impuso nuevas sanciones, a lo que Irán respondió incumpliendo el acuerdo, sobre todo en cuanto a la producción de uranio enriquecido y limitar el acceso a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). EFE