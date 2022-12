La cantante judía Pink se enfrenta a los neonazis en un nuevo video

23 diciembre, 2022

Desde el momento en que apareció en la escena musical, la cantante judía Pink ha sido conocida como una voz feroz y única.

La mujer de 42 años se tomó muy enserio sus palabras y sacó toda su ira con una canción llamada “Irrelevant” para canalizarla. Igualmente, no es su primera canción política porque creó una de título “What About Us” en 2017. La misma se diseñó para ser una canción de protesta política.

“Puedes llamarme irrelevante, insignificante, nunca me romperás”, canta en Irrelevant, que coescribió con el ganador del premio Grammy Ian Fitchuk. Él fue quien trabajó en la excelente Golden Hour de Kacey Musgraves.

En la canción, homenajea a otros creadores que canalizaron la ira de su generación, convirtiendo la letra de The Who “los niños están bien” en “los niños no están bien”. Además, esta semana lanzó un video para el grito de guerra, uno que deja en claro exactamente contra quién y contra qué está enojada la cantante.

Cuando ocurrió la marcha, Pink escribió en Instagram: “Es increíble ver a los neonazis marchar en 2017, mientras yo, una mujer judía, encabezo un espectáculo en Berlín donde él construyó estos túneles, construidos con curvas para que no pudiera recibir un disparo en la espalda”.

“Como mujer con una opinión y la valentía de expresar esa opinión, se vuelve muy agotador cuando la única réplica es decirme lo irrelevante que soy”, escribió la cantante. “Soy relevante porque existo y porque soy un ser humano. Nadie es irrelevante. Y nadie puede quitarme la voz”.