La amenaza de Rusia contra la Agencia Judía es un acto de extorsión política

27 julio, 2022

Israel debe prepararse para una crisis prolongada. Los rusos podrían querer retrasar o acelerar el proceso legal para aprovechar el período electoral. El veredicto no constituirá la última palabra.

Teniente coronel (retirado) Daniel Rakov

Se aconseja al gobierno que navegue la crisis entre bastidores: la publicidad podría acelerar la escalada.

El Ministerio de Justicia de Rusia está tratando de poner fin a las actividades de la Agencia Judía en Rusia, probablemente una señal del Kremlin a Jerusalén para que no se aleje demasiado de Moscú, ya que su conflicto con Occidente ha alcanzado tensiones que no se veían desde la Guerra Fría.

La medida rusa enfatiza por qué se le pidió a Israel que tomara un curso político cauteloso durante los meses de la guerra en Ucrania, y debe continuar adhiriéndose a él.

Según un tribunal de Moscú, el juez discutirá el asunto el 28 de julio.

Los rusos podrían querer retrasar el proceso legal o acelerarlo. El veredicto no constituirá la última palabra, podría ser apelado, y si los cargos son abolidos, no será garantía de no iniciar una persecución futura. Si los rusos hubieran querido poner fin a las operaciones de la Agencia Judía en su país, la habrían declarado “agente extranjero”.

En las últimas semanas, la sede de la Agencia Judía en Israel negó los informes de que se le exigió que pusiera fin a sus actividades en Rusia luego de una auditoría de investigación realizada en mayo y junio. Sugirió una explicación vaga, que había conversaciones en curso y que la Agencia Judía está trabajando para resolver el problema con las autoridades rusas.

Durante la última década, las actividades de las ONG en Rusia, en particular las asociadas con organizaciones en el extranjero, han estado bajo estricta supervisión de las agencias de seguridad por temor a la injerencia política en sus asuntos internos. Se exigió a muchas organizaciones y activistas que se identificaran como agentes extranjeros que promueven actividades políticas financiadas con fondos extranjeros. Al mismo tiempo, la libertad de acción de la oposición en Rusia ha ido en retroceso y se han incrementado las medidas represivas contra las protestas públicas.

El Ministerio de Justicia está directamente subordinado al presidente de la Federación Rusa (y no al primer ministro). Es razonable suponer que una auditoría o demanda de cese de actividades no se habría llevado a cabo sin el conocimiento del Kremlin o incluso una orden directa. Este procedimiento legal debe verse como un claro mensaje político a Jerusalén.

Aunque la Agencia Judía no es una institución gubernamental oficial (incluso está registrada en Rusia como una entidad legal local separada), es una organización semioficial. Como tal, es un objetivo conveniente para la presión. Formalmente, el tribunal de distrito de Basmanny se ocupa de este asunto como un asunto interno de Rusia, y el Estado de Israel no es parte en el proceso. Esto fue similar al asunto de Naama Issachar en 2019 cuando la israelí fue sentenciada a 7 años de prisión por cargos de drogas y luego liberado después de ser indultada por el presidente ruso Vladimir Putin.

El 14 de julio, Putin firmó 100 nuevas leyes, incluida una que diluyó drásticamente los criterios para definir a un “agente extranjero” y otra que amplió significativamente los motivos de los cargos de traición. Sin embargo, las organizaciones israelíes y judías en Rusia hasta ahora han sido en su mayoría inmunes a la ola de persecuciones de las ONG, gracias a los estrechos vínculos entre Moscú y Jerusalén y la imagen cultivada por el presidente ruso de que “Putin es bueno para los judíos”.

Para poner las cosas en contexto, el Kremlin no está contento con el distanciamiento gradual de Israel de Rusia. Recientemente, se ha citado al embajador ruso en Israel diciendo que la entrada del primer ministro Yair Lapid en la oficina del primer ministro “crea dificultades” debido a sus duras críticas a la invasión rusa de Ucrania. No hay razón para creer la negación oficial de la declaración del embajador, publicada poco después para maquillar el daño.

En los últimos meses, la creciente crítica pública del Ministerio de Exteriores de Rusia a Israel sobre el expediente sirio, el conflicto palestino y el problema de la propiedad cristiana en Jerusalén demuestra que la agenda bilateral está plagada de tensiones. La orientación occidental de Israel y la lucha contra Irán, que Putin visitó esta semana, son temas centrales de la controversia.

Al mismo tiempo, Rusia no quiere una ruptura total con Israel, que se ha esforzado por mantener un diálogo político con Moscú y ha evitado participar en las sanciones occidentales.

El acercamiento ruso-iraní también es preocupante, pero no tan profundo como lo describen algunos medios. No es noticia que la caja de herramientas de Putin en la gestión de las relaciones con Israel se base en gestos de buena voluntad y presión. Su política de extorsión dirigida al ex primer ministro Benjamín Netanyahu en el asunto Naama Issachar eclipsó durante cuatro meses todo el entramado de relaciones políticas entre Moscú y Jerusalén. Putin aprovechó las próximas elecciones de marzo de 2020. Putin aprovechó las próximas elecciones de marzo de 2020, como ahora que Israel está en temporada electoral.

La apertura del procedimiento legal en el tribunal de distrito de Basmanny, conocido por sus duros veredictos en casos relacionados con figuras de la oposición desde principios de la década de 2000, señala el deseo de Moscú de forjar una herramienta de influencia continua sobre Israel. Los tribunales en Rusia son independientes solo en el papel y fallarán en función de lo que se les ordene hacer.

En los últimos días, el gobierno israelí emitió una advertencia pública a Moscú en caso de que la Agencia Judía sea expulsada de Rusia. Si bien Putin respeta la fuerza, es sensible a ser intimidado públicamente y podría escalar la crisis para no parecer débil.

Ahora que la determinación de Israel de defender a la Agencia Judía es clara, el gobierno debe buscar una discusión no pública entre bastidores con los rusos y estar preparado para una crisis prolongada. Los contactos de alto nivel son indeseables en la etapa actual, para que esto no se perciba como una debilidad y aumente el poder de negociación de Rusia.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security