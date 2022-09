Israel y Qatar negocian la apertura de una oficina diplomática para el Mundial

8 septiembre, 2022

A pesar de que ambos países no tienen relaciones, Doha y Jerusalén coordinan la asistencia consular para los fanáticos del fútbol. La nación árabe reclama que se permita a también a los palestinos asistir al campeonato.

Israel y Qatar mantienen conversaciones para la apertura de una oficina temporal de representación diplomática que atienda a los israelíes que asistirán al Mundial de fútbol de Qatar en noviembre, aunque por ahora no han alcanzado un acuerdo, dijo una fuente del Ministerio de Exteriores en Jerusalén.



El objetivo de Israel es poder facilitar la asistencia consular a miles de israelíes que viajarán hasta el país árabe para ver los partidos de la Copa del mundo que se disputarán entre los próximos 21 de noviembre y 18 de diciembre de 2022.



La presencia de israelíes en esta monarquía del Golfo será un hecho excepcional y hasta ahora tienen vetado el acceso al país. Israel y Qatar no tienen relaciones diplomáticas oficiales, pero sí vínculos extraoficiales desde hace años.



Esto permitió que en junio ambos países alcanzaran un acuerdo junto con la FIFA que permitirá que los israelíes tengan vía libre para entrar a Qatar en noviembre para el mundial.



Según los reportes, Israel negocia la apertura de una oficina de representación en Qatar desde hace semanas. Esta serviría de apoyo a los aficionados israelíes que asistirán al mundial ante problemas como perdida de pasaportes, arrestos o urgencias médicas. A su vez, la oficina cerraría tras el fin del torneo.



De acuerdo con varias estimaciones, unos 10.000 israelíes podrían aprovechar los visados temporales para asistir a la competición, entre los alrededor de medio millón de turistas que se espera que este otoño se desplacen a Qatar para seguir el Mundial.



Asimismo, los aficionados israelíes deberán estar sujetos a fuertes medidas de seguridad en precaución ante posibles ataques.



Qatar también es uno de los principales defensores de las políticas palestinas, y mantiene buenas relaciones con sus facciones, sobre todo con el grupo terrorista islámico Hamás, que gobierna con puño de hierro la Franja de Gaza desde 2007.



Durante escaladas de violencia entre Israel y las organizaciones extremistas palestinas del enclave, el régimen qatarí -junto a Egipto o la ONU- ha actuado como uno de los mediadores entre ambas partes, y es además uno de los principales donantes de fondos dentro de la Franja, bajo bloqueo israelí desde que Hamás se apoderó del enclave.



Por otro lado, mientras monarquías del Golfo como Emiratos Árabes Unidos o Bahréin normalizaron relaciones con Israel estos últimos años, Qatar ha optado por una posición más precavida.



Por ahora prefiere no formalizar vínculos diplomáticos plenos con Israel y no prevé hacerlo en un futuro próximo sin que antes haya avances en la resolución del conflicto con los palestinos.



Qatar también presiona a Israel para que permita viajar sin trabas a los palestinos que quieren asistir al mundial. Aurora y EFE