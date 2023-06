Israel y Corea del Sur, por un lugar en el podio

10 junio, 2023

Las selecciones de Israel, que busca seguir aumentando su historia en la categoria. y de Corea del Sur lucharán este domingo por un lugar en el podio del Mundial sub-20, cuando se enfrenten en el encuentro por el tercer puesto.

Tras caer en semifinales, ambos equipos deberán conformarse con el duelo que se disputará a primera hora en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata, aunque lo harán sabiendo que los dos hicieron un gran torneo.



Israel fue, sin duda, la gran sorpresa del certamen. Clasificó al Mundial de la categoría por primera vez en su historia, se metió entre los cuatro mejores y se encargó de sellar resultados históricos.



El más resonante fue el triunfo en cuartos ante Brasil, en un partido en el que remontó dos resultados adversos y que ganó en el suplementario con un golazo del delantero Dor Turgeman.



El ‘9’ fue una de las grandes figuras de una plantilla en la que 20 de los 21 jugadores juegan en equipos de su país y solo Tay Abed milita en el extranjero, en el neerlandés PSV Eindhoven.



Del otro lado, Corea del Sur se encargó de demostrar que no fue una casualidad el segundo lugar conseguido en el Mundial de 2019.



Los dirigidos por Kim Eun-jung finalizaron invictos una fase de grupos en la que vencieron a Francia y luego dejaron por el camino a Ecuador y a Nigeria.



Pese a este gran trabajo, Uruguay e Italia fueron los ganadores en dos encuentros de semifinales muy parejos y que se definieron por detalles. Por ello, Israel y Corea del Sur ya se encuentran preparando el partido por el tercer lugar.



Seguramente allí el conjunto israelí salga al campo con un once muy similar al que jugó en los últimos partidos y con las variantes que su entrenador ha llevado a cabo partido a partido para cuidar a su plantilla.



De acuerdo con esto, es probable que jugadores como Roy Navi, Omer Senior o Ariel Lugassy puedan retornar a la titularidad y otros que en los últimos encuentros sumaron varios minutos pasen al banquillo.



Algo similar podría suceder en Corea del Sur con el ingreso de jugadores como Bae Seojoon, Lee Chanouk o Kang Seongjin, quienes en el último encuentro no fueron titulares.



Noventa o 120 minutos, si hay prorroga, y una tanda de penales, si fuera necesario, dictaminarán este domingo quién se cuelga la medalla de bronce y quién se queda con el cuarto lugar, aunque es claro que ambos equipos cerrarán una muy buena participación sin importar el resultado.



– Alineaciones probables:



Israel: Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Stav Lemkin, Or Israelov, Roy Revivo; Ilai Madmoun, Roy Navi; Omer Senior, Tay Abed, Ariel Lugassy, Dor Turgeman. Seleccionador: Ofir Haim.



Corea del Sur: Kim Joonhong; Park Changwoo, Choi Seokhyun, Bae Seojoon, Kim Jisoo, Lee Chanouk, Kim Yonghak, Lee Seungwon, Kang Seongjin, Kang Sangyoon, Lee Youngjun. Seleccionador: Kim Eunjung



Árbitro: Ramon Abbati (BRA). VAR: Rodolpho Toski (BRA).



Hora: 14.30 hora local (17.30 GMT).



Cancha: Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. EFE