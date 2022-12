Israel solicita prueba negativa de COVID a los pasajeros procedentes de China

31 diciembre, 2022

Israel solicitará a los viajeros procedentes de China que deseen ingresar a su territorio que presenten una prueba negativa de COVID, ante el reciente aumento de los contagios en el país asiático.

Con esta medida, anunciada por el recién nombrado ministro de Salud, Aryeh Deri, Israel se suma a otros países -como Estados Unidos, Japón, India o Corea del Sur- que imponen restricciones a los pasajeros procedentes de China.

La nueva imposición no aplicará a los ciudadanos israelíes, a quienes, no obstante, se ha aconsejado que eviten todo viaje a China que no sea estrictamente necesario.

Deri también ordenó establecer puestos de análisis en el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, para quienes deseen realizarse pruebas covid de manera voluntaria.

Durante el pico de la pandemia de COVID-19, que se inicio en 2020, Israel impuso severas restricciones de viaje, pero desde hace meses no solicita a sus visitantes pruebas negativas de COVID o certificado de vacunación.

En la última semana, Israel registró 7.705 nuevos casos de COVID, de los cuales 130 son severos y han derivado en 22 muertes.

El Año Nuevo Lunar, que comienza el 22 de enero, suele ser la temporada de mayor actividad turística en China, que anunció la reanudación de la emisión de pasaportes para el turismo.

Algunas encuestas realizadas por las autoridades sanitarias en China señalan que hasta el 60 % de la población de algunas localidades se ha contagiado de COVID.

Hospitales de grandes ciudades como Pekín o Chongqing se han visto sometidos a una gran presión y han sufrido dificultades para atender a todos los pacientes, según testimonios recogidos en las redes sociales del país.

La Organización Mundial de la Salud se mostró recientemente «muy preocupada» por la evolución de la COVID en China y reclamó «más información», a lo que Pekín respondió que ha compartido sus datos «de forma abierta, puntual y transparente» desde el inicio de la pandemia.

La rápida propagación del virus por el país ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales, que han informado de apenas un puñado de fallecimientos recientes por la enfermedad pese a que localidades y provincias han calculado que una proporción significativa de sus poblaciones se ha contagiado. EFE