Israel reabre su embajada en Ucrania y promete 200 millones de dólares en ayuda

17 febrero, 2023

El ministro Eli Cohen le aseguró al presidente ucraniano Volodimir Zelenski que "la embajada de Israel en Kiev volverá a trabajar de manera continua por primera vez desde el comienzo de la guerra".

El ministro de Exteriores, Eli Cohen, reabrió la embajada israelí en Kiev y prometió impulsar la aprobación de 200 millones de dólares para proyectos de salud e infraestructuras en Ucrania, durante una visita oficial a este país, al que ofreció el apoyo en medio de la invasión rusa.



«Israel apoya claramente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania», dijo Cohen tras reunirse con el presidente de este país, Volodimir Zelenski, a quien prometió respaldar la iniciativa ucraniana de paz ante la ONU, la próxima semana.



Además, Cohen le aseguró a Zelenski que «la embajada de Israel en Kiev volverá a trabajar de manera continua por primera vez desde el comienzo de la guerra», precisó el ministerio de Exteriores israelí en un comunicado.



Cohen también se reunió con su colega ucraniano, Dmytro Kuleba, a quien ofreció impulsar «la aprobación de hasta 200 millones de dólares para proyectos israelíes en salud e infraestructuras civiles en Ucrania».



Israel también ayudará «a desarrollar un sistema inteligente de alerta temprana» y «será un socio en la reconstrucción de Ucrania incluso después la guerra», añadió la cancillería israelí.



La visita de Cohen es la primera de un ministro israelí a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia, el 24 de febrero de 2022.



Israel ha rechazado la acción de Rusia, apoya la soberanía e integridad territorial de Ucrania y se alinea con la postura de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea, aunque con más cautela por su relación estrecha con Moscú.



Así, Israel no impuso sanciones contra Moscú ni envió armas o material militar a Ucrania, más allá de materiales de protección personal, en un esfuerzo por preservar el acuerdo geoestratégica que mantiene con Rusia en Oriente Medio, sobre todo en Siria.



Desde hace años, Rusia permite a Israel bombardear objetivos militares pro-iraníes en suelo sirio, algo muy importante para los intereses de seguridad israelíes cerca de su frontera norte.



La postura ambivalente de Israel ha provocado el descontento de Zelenski, de raíces judías, quien mostró varias veces su indignación por no haber recibido el armamento solicitado a Israel, en particular su eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro.



Según los reportes, Kuleba dijo que espera que Israel brinde ayuda militar defensiva a su país, enfatizando que lo que Ucrania necesita ahora es un triunfo bélico: «Sin victoria, el resto no tiene sentido».



«Abordamos formas de mejorar las relaciones bilaterales, aumentar la asistencia y abordar los desafíos de seguridad compartidos», escribió Kuleba en Twitter tras reunirse con Cohen.



Recientemente, Israel ha expresado su preocupación por el uso por parte de Rusia en operaciones militares en Ucrania de drones producidos en Irán.



«Este es otro recordatorio de que Irán representa una amenaza no sólo para este país, sino para toda Europa», dijo Cohen durante su estancia en Ucrania.



Cohen visitó la localidad ucraniana de Bucha, conocida por los asesinatos en masa de civiles bajo la ocupación rusa, así como el memorial de Babi Yar, en Kiev, que contiene los restos de casi 34.000 judíos masacrados en 1941, mientras la ciudad estaba bajo ocupación nazi.



Además de la ayuda humanitaria que Israel ha enviado a Ucrania desde que se inició la invasión rusa, han instalado un hospital de campaña, que ya ha atendido a unas 7.000 personas. EFE y Aurora