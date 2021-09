Israel destruyó la batería siria que lanzó un misil sobre Tel Aviv

4 septiembre, 2021

Según el Canal 2, la aviación israelí atacó, el viernes por la madrugada, una fábrica de misiles guiados de precisión de Hezbollah en los alrededores de Damasco.

La Fuerza Aérea de Israel destruyó la batería de misiles siria, tras disparar un misil que explotó sobre los cielos de Tel Aviv, según un reporte del Canal 12 de la televisión y la Radio del Ejército (Galei Tzáhal).

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunció el viernes que un misil de la defensa antiaérea siria cruzó los cielos de Israel y estalló sobre el Mar Mediterráneo. Sin embargo, fragmentos del misil antiaéreo fueron hallados más tarde en el sur de Tel Aviv.

Las sirenas antiaéreas de alerta no se escucharon en la ciudad debido a que las FDI no activan las alarmas cuando los misiles entrantes no se dirigen a los centros poblados.

El misil sirio fue uno de los numerosos misiles lanzados por las defensas antiaéreas sirias con el fin de desbaratar un ataque aéreo sobre una zona cercana a Damasco, que los medios estatales sirios atribuyeron a Israel.

Fuentes militares israelíes sugirieron que el lanzamiento del misil hacia Tel Aviv no fue intencional.

Según el Canal 12, el ataque israelí tenía aparentemente como blanco una instalación de equipos bélicos avanzados, probablemente una fábrica de misiles guiados de precisión del grupo terrorista libanés Hezbollah en territorio sirio.

La caída de los fragmentos del misil sirio en Kfar Shalem, un barrio del sur de Tel Aviv, no provocó heridos ni daños materiales.