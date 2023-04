Israel cierra la última sala médica especializada en covid-19

30 abril, 2023

La última sala médica especializada en tratar covid-19 en Israel cerró tras haber atendido a miles de pacientes durante las etapas más criticas de la pandemia, anunció el Hospital Herzog de Jerusalén.

«La Unidad Corona del Hospital Herzog, que ha estado funcionando desde agosto de 2020 y recibió a 2.000 pacientes desde la segunda ola pandémica, cierra oficialmente», indicó el nosocomio en su página Facebook, al agradecer a los «héroes médicos que trabajaron sin parar».



Este pabellón especializado atendió a numerosos pacientes ancianos y con infecciones graves de covid por presentar afecciones médicas preexistentes, y según la prensa israelí, era la última en su tipo en continuar funcionando.



«Una era ha terminado. Hemos aprendido mucho. Hemos adquirido una experiencia que todos esperamos no tener que volver a utilizar en el futuro. Todos estamos contentos de que este acontecimiento masivo haya quedado atrás», afirmó el Dr. Kobi Haviv, director del Hospital Herzog, al diario The Times of Israel.



Según cifras oficiales, desde que estalló la pandemia de covid en 2020, Israel contabiliza más de 4,8 millones de casos y 12.487 muertes. En las últimas 24 horas se registraron 5 nuevos contagios, para sumar 3.133 casos activos, de los cuales 286 han requerido hospitalización. EFE