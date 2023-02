Israel celebra la apertura del espacio aéreo de Omán para sus aerolíneas

23 febrero, 2023

El Ministerio de Exteriores de Israel celebró la "histórica decisión" de Omán de abrir su espacio aéreo a las aerolíneas israelíes, una medida que llega pocos meses después de que Arabia Saudita tomara la misma resolución.

«Tras las actividades del Ministerio de Exteriores, Omán anunció hoy la aprobación de vuelos de aerolíneas israelíes en su espacio aéreo», señaló el ministerio israelí en un comunicado, en el que destacó que la medida llega tras «meses de conversaciones» con las autoridades del país del Golfo.



«Una decisión histórica que acortará el camino a Asia, reducirá los costos para los ciudadanos israelíes y ayudará a las aerolíneas israelíes a ser más competitivas», dijo el ministro de Exteriores, Eli Cohen.



Además, agradeció al sultán omaní, Haitham bin Tareq, y al Gobierno estadounidense «por su ayuda sustancial en el éxito de la medida».



Estas declaraciones llegan poco después de que la Autoridad de Aviación Civil de Omán anunciara a través de su cuenta de Twitter que su espacio aéreo estaría a partir de ahora «abierto para todas las aerolíneas que cumplan con los requisitos para sobrevolarla».



Si bien el texto no hace referencia explícita a las aerolíneas israelíes, la formulación del comunicado es la misma utilizada por Arabia Saudita cuando anunció la apertura de su espacio aéreo a las aerolíneas israelíes en julio de 2022.



Aquella medida fue anunciada en la antesala de una visita a la región por parte del presidente estadounidense, Joe Biden, y celebrada no solo por Israel, sino también por el Departamento de Estado en Washington.



Tanto Omán como Arabia Saudita no tienen relaciones diplomáticas oficiales con Israel, aunque se ha informado que a nivel extraoficial han mantenido estrechos contactos.



Tras la apertura del espacio aéreo saudita, las aerolíneas israelíes pudieron acortar sus rutas a países de la región, incluyendo hacia Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, nuevos socios regionales del Estado judío tras la normalización de relaciones en 2020 mediante los Acuerdos de Abraham.



La medida anunciada hoy permitirá que estas aerolíneas puedan también acortar sus rutas a países de Asia, que se reducirán en al menos dos horas por trayecto. Además, según detalló Exteriores, esto llevará a una disminución en el precio de los billetes, aumentando así la competitividad de estas compañías aéreas. EFE