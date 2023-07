Israel bombardea Siria en respuesta al lanzamiento de un misil antiaéreo

2 julio, 2023

Un misil antiaéreo lanzado desde Siria explotó esta madrugada en el espacio aéreo de Israel, a lo que la aviación israelí respondió bombardeando baterías antiaéreas del país árabe.

«Durante la madrugada del domingo, aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron una batería antiaérea en Siria, como respuesta al lanzamiento de un misil antiaéreo desde Siria hacia territorio israelí esta noche», confirmó un portavoz militar.



La aviación israelí atacó «objetivos adicionales en el área», añadió el portavoz, lo que según medios sirios habría ocurrido en el entorno de la ciudad siria de Homs.



«No se reportaron heridos y no se han emitido instrucciones especiales para los civiles en el frente interno israelí», aclararon las FDI sobre el lanzamiento de ese misil sirio, que provocó la caída de metralla sobre la ciudad de Rahat, en el sur Israel, y sin causar daños en Israel.



Rahat, ubicada en pleno desierto del Neguev, se encuentra a unos 230 kilómetros de la frontera de Israel con Siria y a 415 km de Homs.



Residentes en el centro y sur de Israel afirmaron haber escuchado una gran explosión cuando el misil detonó en el aire, según los reportes, que apuntan a que se trató de un misil tierra-aire S-200 de fabricación rusa, a juzgar por las imágenes de sus restos publicadas en medios y redes sociales.



Las Fuerzas de Defensa de Israel no han dado instrucciones especiales tras el incidente para los civiles de la zona, donde tampoco sonaron las alarmas antiaéreas.



Aunque es poco común, los misiles tierra-aire sirios disparados contra aviones de combate israelíes en el pasado causaron daños y activaron sirenas en Israel cuando entraron a su espacio aéreo.



En febrero de 2022, las sirenas sonaron en el norte de Israel y en algunos asentamientos de Judea y Samaria (Cisjordania) después de que un misil de defensa aérea sirio explotara sobre el área, arrojando metralla.



En dos casos separados en 2021, la metralla de los misiles S-200 cayó en Tel Aviv y en la comunidad sureña de Ashalim; y en un caso similar en 2019, un misil S-200 sirio que fue disparado contra un avión israelí se estrelló en el norte de Chipre, provocando una gran explosión y provocando un incendio.



Israel ha acusado regularmente al ejército sirio de disparar salvajemente grandes cantidades de misiles antiaéreos en respuesta a sus ataques.



Si bien las Fuerzas de Defensa de Israel, por regla general, no comenta sobre ataques específicos en Siria, admitieron haber realizado cientos de incursiones contra milicias respaldados por Irán que intentan afianzarse en el país durante la última década.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman que también atacan envíos de armas que se cree que están destinados a esos grupos, entre ellos el terrorista libanés chií Hezbollah.



El último ataque israelí informado en Siria ocurrió el 14 de junio, cuando un soldado sirio resultó gravemente herido después de que la aviación israelí atacara un sitio cerca de Damasco. EFE y Aurora