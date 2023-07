Las protestas en Israel recuperan fuerza cuando el gobierno reimpulsa la reforma judicial

2 julio, 2023

El movimiento de protestas contra la reforma judicial recuperó fuerza en su 26º sábado consecutivo de manifestaciones, que congregaron a más de 286.000 personas en todo el país, 150.000 de ellos en Tel Aviv, epicentro de las mismas desde enero.

Esta semana, los organizadores del movimiento prodemocrático contrario a la reforma prometieron escalar la intensidad de las mismas, después de que hubieran perdido algo de empuje, coincidiendo con el intento del gobierno de avanzar en la tramitación de las leyes de la reforma en la Knéset, pese a no haber logrado ningún acuerdo con la oposición.



«Cuando un gobierno promulga leyes que infringen los derechos de los ciudadanos, es crucial que respondamos rápidamente con desobediencia civil no violenta», afirmó Fuerza Kaplan, uno de los grupos organizadores bautizado como la avenida de Tel Aviv donde se celebran las protestas.



También hubo manifestaciones en Haifa, Jerusalén, Ashdod, Beersheba, Karkur, Beit Shemesh, Netanya y Karmiel.



«Sin una causa razonable, Israel es un país de nombramientos corruptos, donde cada ministro es un emperador, donde se celebra la improbabilidad. El gobierno ha revelado su verdadero rostro, y tenemos cuatro semanas para detenerlo. No te conviertas en una dictadura. ¡Resiste!», clamó un grupo estudiantil en referencia a la ley que quiere impulsar el gobierno.



El lunes el gobierno quiere llevar a primera votación al Parlamento una ley para eliminar la doctrina de la razonabilidad, que permite a la Corte Suprema revisar y revocar cualquier decisión gubernamental en base a si es razonable o no.



Coincidiendo con esa votación, el movimiento anti-reforma ha convocado el lunes por la tarde nuevas manifestaciones en el entorno del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, con la idea de bloquear los accesos al mismo.



«Todos estos pasos son los que se ven solo bajo regímenes dictatoriales», aseveraron.



La coalición gubernamental -que ostenta una cómoda mayoría parlamentaria- acordó la semana pasada avanzar unilateralmente los trámites legislativos de la reforma, después de que la oposición suspendiera las negociaciones para lograr un plan de consenso ante la falta de acuerdos, mediadas por el presidente Isaac Herzog.



«Todo fue una mentira», acusó al gobierno el líder de la oposción, Yair Lapid, sobre el fracaso de esas negociaciones en la manifestación de Ranana.



Ante esa situación, más de un centenar de reservistas de las fuerzas aéreas del Ejército advirtieron esta semana en una carta de que no tomarán parte en tareas de servicio obligatorio si el Ejecutivo sigue adelante con los trámites legislativos.



Netanyahu se vio forzado a congelar la reforma a finales de marzo, tras masivas protestas, la convocatoria de una huelga general y después de que reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hicieran amenazas similares a no presentarse a servicio.



Las protestas, que se realizan desde inicios de enero, han sido las más multitudinarias de la historia de Israel, aunque en los últimos meses han perdido un impulso que ahora las entidades organizadores intentan recuperar. EFE y Aurora