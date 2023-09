Israel, Alemania y EEUU rechazan un vídeo con imágenes de Hitler en el marco político hondureño

3 septiembre, 2023

Las Embajadas de Alemania, Estados Unidos e Israel en Tegucigalpa rechazaron y condenaron un vídeo que se presume que lo ha hecho transcender la oposición, en el que figuran imágenes de Adolfo Hitler, para poner en contexto la situación política de Honduras.

El vídeo, con textos en español, es utilizado como parodia, para ridiculizar a figuras políticas como la presidenta hondureña, Xiomara Castro; su esposo y asesor, el expresidente Manuel Zelaya; el titular del Parlamento, Luis Redondo, y otros diputados, y ministros del Gobierno, luego de que en dos intentos, el Legislativo no pudo elegir esta semana a los nuevos fiscal general del Estado y fiscal general adjunto.

El mismo de vídeo, utilizando imágenes de una película sobre Hitler, ha sido difundido en otros contextos en Honduras, como cuando el expresidente Juan Orlando Hernández fue solicitado en 2022 en extradición por Estados Unidos, donde enfrenta juicio por narcotráfico.

«Hemos visto un vídeo que utiliza imágenes de Hitler para referirse a la situación política actual. Rechazamos categóricamente el uso de imágenes de esta tragedia mundial como parte de cualquier ataque político», escribió la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, en la red social X (antes Twitter).

Luego reaccionó la Embajada de Alemania a través de la misma red expresando: «Condenamos el uso de imágenes de Adolfo Hitler para referirse al contexto político actual. Esto minimiza las atrocidades singulares cometidas por el dictadura nazi. Por favor no interactúen con ni compartan este tipo de contenido deplorable».

El embajador de Israel, Eldad Golan, escribió: «Repudio enérgicamente el uso de imágenes de Adolfo Hitler en cualquier contexto político ajeno y me junto a las condenas de mis colegas @USAmbHonduras y @AlemaniaenHN. Las atrocidades perpetradas por los nazis no tienen ni precedentes ni equivalencias y esperemos que no tendrán».

Los dos nuevos fiscales hondureños no han podido ser elegidos por el Parlamento hondureño, integrado por 128 diputados, por falta de consensos entre las bancadas de los partidos Libertad y Refundación (Libre, en el poder), el Nacional, primera fuerza de Oposición; el Liberal, segunda, y el Salvador de Honduras, tercera.

A última hora del jueves, ante la falta de consenso, en un segundo intento desde el martes, el titular del Parlamento suspendió la sesión y anunció que se convocará en otro momento, sin precisar fecha.

Los dos nuevos fiscales debieron haber asumido el viernes, cuando concluyó el período de cinco años de los salientes, Óscar Chinchilla, quien ejerció durante dos períodos, y Daniel Sibrián. EFE