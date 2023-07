Irak investiga el secuestro de una ciudadana israelí desaparecida en Bagdad

7 julio, 2023

Irak abrió una investigación oficial sobre el paradero de la académica israelí Elizabeth Tsurkov después de que el gobierno de Israel anunciara el pasado miércoles su desaparición hace tres meses en Bagdad.

Israel atribuyó su secuestro a la milicia iraquí proiraní Kataeb Hezbollah, que parece tratar de desmarcarse de las acusaciones.



«El gobierno iraquí está llevando a cabo una investigación oficial», dijo el portavoz del Ejecutivo iraquí, Basem al Awadi, en declaraciones al canal de televisión Al Ahd esta madrugada.



En su intervención, Al Awadi agregó que, de momento, «no hay una declaración oficial al respecto hasta que el gobierno iraquí complete sus investigaciones oficiales y alcance resultados» y prefirió no aportar más detalles.



Así, el portavoz del gobierno iraquí insistió en que solo «habrá declaraciones o posiciones oficiales del gobierno iraquí» en cuanto finalice la investigación y se alcance una conclusión.



La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó el miércoles a Kataeb Hezbollah de retenerla, pero la facción armada proiraní, que opera en Irak dentro de la agrupación armada Multitud Popular y que es considerada organización terrorista por Washington, ha dado a entender que no estuvo involucrada en su desaparición.



«Los servicios de seguridad competentes (iraquíes) deben descubrir las redes asociadas a esta entidad (israelí) y llevarlas ante la justicia», dijo anoche en su canal de Telegram el líder de Kataeb Hezbollah, Abu Ali al Askari, en referencia a este suceso.



«En cuanto a nuestro papel en las Brigadas de Hezbollah, haremos un doble esfuerzo para averiguar el destino de los sionistas (en referencia a Elizabeth Tsurkov) en Irak, para servir al interés público y para saber más sobre las intenciones de esta banda criminal, y quién facilita sus movimientos en un país que prohíbe y criminaliza tratar con ellos», añadió Al Askari.



Elizabeth Tsurkov, quien posee las nacionalidades israelí y rusa, es una respetada analista sobre Siria y Oriente Medio y visitó Irak con su pasaporte ruso como parte de su trabajo de doctorado e investigación académica para la Universidad estadounidense de Princeton.



Se encuentra desaparecida desde mediados de marzo.



«El incidente está siendo manejado por las autoridades pertinentes del Estado de Israel, con preocupación por la seguridad y el bienestar de Elizabeth Tsurkov», añadió el comunicado israelí, sin dar más detalles del estado en que se encuentra la mujer, si bien apuntó que «todavía está viva» y acusó a Irak «como responsable de su destino y seguridad».



Israel no mantiene relaciones oficiales con Irak y no se conoce que mantengan contacto directo, además de que la entrada de ciudadanos israelíes en Irak está prohibida.



Un alto funcionario israelí dijo a medios locales que Tsurkov «no es en absoluto miembro del Mosad», la agencia de inteligencia israelí, refutando así rumores que han surgido en medios árabes.



«Ella es una ciudadana israelí inocente (…) No hay conexión entre los funcionarios israelíes y Elizabeth», añadió el alto funcionario, quien no descartó que Irán esté involucrado en el secuestro. EFE y Aurora