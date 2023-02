Inter Aliyah: dos triunfos claves para que la confianza y el juego aumente

14 febrero, 2023

Maccabi Yehud y Maccabi Givay Shmuel, los rivales vencidos.

Inter Aliyah sigue cosechando alegrías partido a partido. En estas dos ocasiones, primer derrotaron 2-0 a Maccabi Givat Shmuel para conseguir la décima victoria consecutiva en el campeonato. Goles de Ron Sharifi y Vlad Kart, sobre la hora, para asegurar los tres puntos.

Ya son cinco los duelos que alcanzó el club con la valla invicta y 12 los cotejos sin perder puntos. El cuarto lugar en la tabla de posiciones refleja el buen momento futbolístico. Posición que se afianzó con lo siguiente.

Foto: https://www.interaliyahclub.com/

Otro triunfo, esta vez por 3-1, sobre Maccabi Yehud, alargó el invicto a 13 sin conocer el traspié en el certamen local. Samuel Hazins, en dos ocasiones, y Jeremy Tenenbaum fueron los autores de los goles. Y ya van 11 alegrías seguidas, las que depositaron al elenco como escolta, esperando por Shikma Hen el sábado por la noche.

Foto: https://www.interaliyahclub.com/

Por último, el Inter Blanco no tuvo la misma suerte: 2-3 contra FC Dynamo y un jugador menos por 25 minutos no trajeron buenas vibras. Los tantos de Illay Cohen y Guille Meyer no fueron suficientes para igualar la historia.