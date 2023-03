Informe alerta de las marchas que glorifican el fascismo en España y otros países

14 marzo, 2023

En esos encuentros se distorsiona la memoria del Holocausto, invirtiendo los papeles de responsables y víctimas y promoviendo el antisemitismo, denuncian la B'nai B'rith International y la fundación Amadeu Antonio

Las marchas que cada año glorifican el nazismo y el fascismo en distintos países europeos, incluido España, son un fenómeno «organizado» y una amenaza para la democracia, según un informe de la organización judía B’nai B’rith International y de la fundación Amadeu Antonio Foundation, dedicada a combatir a la extrema derecha.



El documento analiza la situación en Europa a partir de doce marchas organizadas en once países de la Unión Europea en el último año, incluida la de la División Azul del pasado febrero en Madrid, a la que asistieron alrededor de 200 personas.



Las otras once marchas tuvieron lugar en Alemania (que acogió dos de ellas), Hungría, Bulgaria, Letonia, Austria, Bélgica, Italia, Polonia, Finlandia y Grecia.



El informe concluye que esos encuentros «se han convertido en rituales de la extrema derecha, alcanzando un estatus casi mítico dentro sus círculos y atrayendo a otros extremistas (…) de toda Europa».



«Ofrecen un espacio en el que las diferencias ideológicas y las luchas internas entre facciones se pueden superar en la búsqueda de una causa común. Sobre todo, sirven para fortalecer una identidad de extrema derecha», dice.



Además, «distorsionan la memoria del Holocausto, invirtiendo los papeles de responsables y víctimas y promoviendo el antisemitismo», señala el mismo documento.



Permiten asimismo «fortalecer los lazos transnacionales» y «constituyen una de las principales vías de movilización de extrema derecha».



Según el mismo informe, pese a los marcos legales existentes en la Unión Europea que prohíben la negación del Holocausto, «durante décadas ha persistido el discurso de odio que incita a la violencia y otros comportamientos sinónimos, con escasa intervención de las autoridades pertinentes».



Aunque en ocasiones hay «resistencia» por parte de las autoridades estatales, es algo que no se produce «de manera sistemática y consistente», añade.



Además «la resistencia de la sociedad civil difiere mucho de un país a otro».



El documento incluye recomendaciones tanto a las autoridades nacionales como europeas.



En el caso de las primeras, entre otras cosas les pide que velen por el cumplimiento de las prohibiciones que se acuerdan en relación con esos grupos y marchas y que vigilen las redes trasnacionales de extremistas.



A las autoridades europeas les pide por ejemplo que se aseguren de que los fondos europeos no son utilizados para financiar eventos organizados por grupos extremistas y que lleven a cabo una revisión oficial de la normativa nacional y las políticas que se aplican a las marchas que glorifican el nazismo y el fascismo.



También recomienda a las instituciones comunitarias prohibir la venta de símbolos y literatura nazi en la UE. EFE